Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi Ahmet Kaya şarkısıyla hedef aldı

13 Mart 2024 17:04 - Güncelleme : 13 Mart 2024 17:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de düzenlenen mitingde halka hitap etti. Konuşmanın başında Gazze'de yaşananlardan dolayı ramazana buruk girildiğini belirten Erdoğan, "İçimizdeki cahiller bilmese de Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu mazlum Filistinli kardeşlerim çok iyi biliyor" dedi.

Cumhur İttifakı'nda şeffaflık ve dürüstlük olduğunun altını çizen Erdoğan, CHP'ye DEM Parti üzerinden tepki gösterdi. CHP kanadından siyasi ahlak namına, dürüstlük namına hiçbir şey olmadığını belirten Erdoğan, CHP'yi Ahmet Kaya'nın şarkı sözleriyle hedef aldı. Erdoğan, "Bunları görünce "nerden baksan tutarsızlık, nerden baksan ahmakça" şarkı sözleri geliyor" ifadelerini kullandı.

"MARDİN'DE YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPACAĞIZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Mardin'e kendimizi tam anlatamadığımızın farkındayız. Mevcut oy oranları aramızdaki muhabbeti yansıtmıyor. 14-28 Mayıs seçimlerinde Mardin'de arzu ettiğimiz oranlara ulaşamadık. 31 Mart önceki seçimlerden farklı olacak, Mardin'de yeni bir başlangıç yapacağız. Bu sefer Mardin'in eser ve hizmet siyasetinden yana olacağına inanıyorum.

"RAMAZANA BURUK GİRDİK"

Gazze başta olmak üzere etrafımızdaki çatışmalar sebebiyle bu ramazana buruk girdik. Türkiye olarak Filistin'e en çok destek veren, İsrail' en sert tepkiyi gösteren ülkelerden biriyiz. Bugüne kadar 200'den fazla kanser hastası ve yaralıyı ülkemize getirdik.

İçimizdeki cahiller bilmese de Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu mazlum Filistinli kardeşlerim çok iyi biliyor. Eğer kim bu milletin Gazze gayretini sorguluyorsa açıkça kendi insanına hakaret ediyor demektir. "Hamas terör örgütüdür" diyen CHP'nin listelerinden Meclis'e girenler Filistin konusunda bize ders veremezler.

"KİMİN ELİ KİMİN CEBİNDE BELLİ DEĞİL"

21 yıldır emanetini taşıdığımız aziz milletimize asla yalan söylemedik, insanımıza karşı daima dürüst olduk. Cumhur İttifakı'nda da bu ilkemiz değişmedi. Nerede ittifak ettiğimizi, nerede kendi adayımızla seçime girdiğimizi herkes biliyor. Bir de karşı tarafa bakıyorsunuz ortada ne şeffaflık var, ne dürüstlük var. Kent uzlaşısı diye bir şey uydurdular, kimin eli kimin cebinde belli değil.

"NERDEN BAKSAN TUTARSIZLIK, NERDEN BAKSAN AHMAKÇA"

Belediyeleri Dem'le beraber yürütülecekler, Dem'siz yürütülecekler diye ikiye ayırmışlar. Ortada siyasi ahlak namına, dürüstlük namına hiçbir şey yok.Tutarsızlık, siyasi ahlasızlık bunların adeta paçasından akıyor. Bunları görünce "nerden baksan tutarsızlık, nerden baksan ahmakça" şarkı sözleri geliyor. Bizde oy tercihinden dolayı vatandaşa ayrımcılık yapmak yoktur. Bize oy versin ya da vermesin 85 milyonun hizmetkarıyız"