Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

18 Mart 2024 19:57 - Güncelleme : 18 Mart 2024 20:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Kolordo Komutanlığı'nda Askerler ile İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor..

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Çanakkale sadece bir deniz zaferi değildir. Bir milletin küllerinden yeniden doğuşunu simgeleyen diriliş ruhudur. Yok edilmek istenen bir milletin kıyamıdır. Çanakkale zaferi Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin doğrudan büyüten ruh olmuştur. Asker millet olarak nam salmış bir milletin mensupları olarak şehadet şuurunun zayıflamasına müsaade edemeyiz