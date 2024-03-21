Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere kentsel dönüşüm tepkisi

21 Mart 2024 17:25 - Güncelleme : 21 Mart 2024 18:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'te düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Başta İstanbul olmak üzere birçok CHP'li belediyeleri eleştiren Erdoğan, bu belediyelerin kentsel dönüşüm-deprem gibi bir dertlerinin olmadığını söyledi.

CHP'li belediyelerin reklama harcadıkları bütçenin depreme ayırdıkları bütçeden daha fazla olduğunu altını çizen Erdoğan, "Kentsel dönüşümle ilgili hiçbir hedef ortaya koymuyorlar. Allah milletimizi bu aymazların eline düşürmesin" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Kilis'in bizden beklentilerinin farkındayız. Kilis'in ihtiyaçlarını ve hedeflerini çok iyi biliyoruz. İnşallah bu umutları boşa çıkarmayacağız. Sizlere layık olmak için daha fazla çalışacak, ter dökeceğiz. Kilis'in şahsımıza muhabbetinin hakkını vermek için eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Şu anda meydanda 28 bin kişi var dediler.

Kabine toplantılarımızın değişmez gündemi daima bölgede yürütülen inşa ve ihya çalışmalarıydı. Atılan adımları, karşılaşılan sıkıntıları tek tek takip ettik. Kendilerine istismar edecek yeni konular buldular. Sırf beklentilerine uygun oy vermediler diye depremzedelerimize yapılan hakaretleri burada saymıyorum. Değil 1 sene, üzerinden on yıllar geçse de bu ahlaksızları unutmayız, unutturmayız.

CHP'Lİ BELEDİYELERE KENTSEL DÖNÜŞÜM TEPKİSİ

Yönettikleri şehirleri depreme hazırlamak gibi ne bir dertleri ne de böyle gündemleri var. Reklama harcadıkları, depreme ayırdıkları bütçelerden daha fazla. Kentsel dönüşümle ilgili hiçbir hedef ortaya koymuyorlar. Allah milletimizi bu aymazların eline düşürmesin.

CHP'DE PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ...

Tek bir gayemiz var o da Kilis'in kalkınmasıdır, gelişmesidir. Biz hizmet üretmenin derdindeyiz. Onlar siyasi ikballeri uğruna her türlü gayri ahlaki yola başvurmaktan çekinmiyorlar. Kaynağı karanlık para destelerinden kule dışında icraatları yok. Dolar dolar çantalar. Euro'lar. Hayırdır? Bu parayı ne yapacaksınız? Neymiş, bina satın alacaklarmış. Kim? İBB Başkanı. Uygulamaya giriyorsunuz, mal aldığınız tedarikçinin hesabına parayı saniyeler içinde gönderiyorsunuz. Sıra beklemeniz, kağıt işleri ile uğraşmanız gerekmiyor. Bu teknoloji henüz CHP'ye ulaşmamış. Ulaşmış olsa kendilerini yormazlardı. Deste deste paraları çantalarla taşıyor. 5-6 kişi saatlerce dolar saymaya, euro saymaya yetiştiremiyorlar. Para saymak için etrafta kim varsa toplayıp yardım istiyorlar.

DOĞAN GÖRÜNÜMLÜ ŞAHİN MİSALİ...

Bay Kemal bunları izah edebilirdi ama onun da sesi soluğu çıkmıyor. Ne para işlerinde ne ittifak işlerinde bu sözlerine sadık kalırlar. Kandil'in güdümünde siyaset yapanlarla kurdukları gizli ittifakın boyutunu CHP'li vatandaşlarım dahil kimse bilmiyor. Devşirme adaylarla ne yapmaya çalıştıklarından, kapalı kapılar arkasında çevirdikleri dolaplardan CHP'li pek çok yöneticinin de DEM'e oy verenlerin de haberi, bilgisi yok. Doğan görünümlü şahin misali dışı farklı içi farklı bir muhalefetle karşı karşıyayız"