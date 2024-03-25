Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

25 Mart 2024 13:52 - Güncelleme : 25 Mart 2024 14:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'ta düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunuyor...

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Bugün bir kez daha sizlerle olmaktan, hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. İstiklal harbinde Pontus çetelerine Tokat göz açtırmamıştır. Evliya Çelebi Tokat'ı nasıl anlatıyor; Tokat, gariplerle dosttur, kin tutmaz.

14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na destek veren Tokat'a desteklerimi sunuyorum. Tokatlı kardeşlerim bir kez daha vesayetçilere, terör şak şakçılarına derslerini vermiştir. Tokat, 31 Mart'ta inşallah bir kez daha kendine yakışanı yapacaktır.

"MURAT KARDEŞİM İSTANBUL'U CHP ZULMÜNDEN KURTARACAK"

Murat kardeşime destek isteyeceksiniz. İstanbullu kardeşlerimizi CHP zulmünden kurtaracağız. Aynı şekilde Ankara'da da. Türkiye'nin 21 yılda 3 kat büyümesinden rahatsız olanlar pusuda bekliyor.

"ÜLKEMİZİN TÜRKİYE YÜZYILI YOLCULUĞUNU HIZLANDIRACAĞIZ"

Biz daha büyük hedeflere göz dikmişken birileri elimizdeki kazanımlardan olmamızı bekliyor. Mesele Tayyip Erdoğan değil, AK Parti değil, mesele doğrudan Türkiye'dir, Türk milletidir. Ülkemizin Türkiye Yüzyılı yolculuğunu hızlandıracağız.

Başbakanlığımız döneminde biz muhalefetle kayda değer bir uğraş içinde olmadık. Bana en çok neye hayıflandığımı sorarsanız, ülkemizdeki muhalefetin halidir. Karşımızda hep vesayeti bulduk. Vesayetin etkisiz kaldığı yerde darbe teşebbüsleriyle karşılaştık.

CHP zihniyeti yerini darbe safında belirlediği için siyasal muhalefet tarafı hep boş kaldı. Kendi politikamızın yanlışlarını kendimiz bulup değiştirdik. CHP'nin içinde işler lafla yürüyor ama ülkemizde ve dünyada böyle bir tarz yok. Bizim siyasetimizin merkezinde milletimiz var. Hafta sonu Ankara ve İstanbul mitinglerimizi yaptık. Birinde 200 bin, birinde 650 bin.