Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran açıklama: Güzel haberler gelmeye başlayacak

26 Mart 2024 16:30 - Güncelleme : 26 Mart 2024 17:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim çalışmaları kapsamında Yozgat'ta miting düzenledi. Çalışanların ve emeklilerin enflasyona ezilmeyeceğini söyleyen Erdoğan, hizmet siyaseti doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Burada dünyaya da mesaj yollayan Erdoğan, "Gazze'den Filistin'e, Türkistan'dan Karabağ'a ne kadar işgal, zulüm varsa elimizle, dilimizle ve kalbimizle müdahale ettik." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Öyle sağa sola savrularak birileri bir şeyler yapalım derse buna aldanmayalım. Cumhurbaşkanı kardeşiniz sizin hizmetinizde. Rabbim ömür, milletimiz destek verdikçe sizin için çalışmaya devam edeceğiz.

"SORUN MU VAR ÇÖZERİZ, ENGEL Mİ VAR AŞARIZ"

Yeter ki Yozgatlılar olarak bizden duanızı, desteğinizi esirgemeyin. Gerisi bizim için mesele değildir. Sorun mu var çözeriz, engel mi var aşarız, sıkıntı mı var gideririz. Yozgat bizimle olduğu müddetçe gerekirse yedi düvele meydan okumaktan çekinmeyiz.

"VATANIMIZIN BÖLÜNMESİNE MÜSAADE ETMEDİK"

Gabar'da petrol çıkardık. Teröristleri temizledik ve şimdi oradan her gün binlerce, on binlerce varil hamdolsun petrol çıkarıyoruz. Devletimizin toprakları üzerinde operasyon yapılmasına, vatanımızın bölünmesine müsaade etmedik. Gazze'den Filistin'e, Türkistan'dan Karabağ'a ne kadar işgal, zulüm varsa elimizle, dilimizle ve kalbimizle müdahale ettik.

"DÜNE KADAR TOPLU İĞNE İTHAL EDEN BİR TÜRKİYE VARDI"

Düne kadar toplu iğneyi ithal eden bir Türkiye vardı. Tabancasını bile yurt dışından satın alan değil, 5.5 milyar dolar ihracatla savunma sanayiinde destan yazan bir Türkiye var. Kardeşlerine sırtını dönen değil, kardeşlerinin hakkını korumak için her türlü adımı atabilen bir Türkiye var. Balkanlar'da barışın korunmasında, Karabağ'da 30 yıllık işgalin sonlanmasına aktif rol alan, güçlü, cesur bir Türkiye var. Türkiye'yi bugünlere sizlerle birlikte getirdik.

"GÖKYÜZÜNE BAKTIĞIMIZDA KAAN'I GÖRECEĞİZ"

Milli savaş uçağımız KAAN'ı gördünüz mü? KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah 2028 yılında bir uçak sesi duyup başımızı kaldırdığımızda gökyüzünde KAAN'ı göreceğiz. Ülkemizin ilk milli markası Togg, tam bir yıldır yollarımızı süslüyor. Bundan 60 yıl önce Devrim Otomobili'ni engellemişlerdir ama Togg'da buna muvaffak olamadılar. Pek çok iftira attılar ancak emellerine ulaşamadılar. Fabrikası bile yok diyenlere aldırmadan yolumuza kararlılıkla devam ettik ve sonunda başardık. İnşallah çok daha fazlasını başaracağız. Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına dahil edinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

"ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLERİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

(Enflasyon) Yılın ikinci yarısından itibaren güzel haberler gelmeye başlayacak. Hayat pahalılığının özellikle emeklilerimizi bunalttığını biliyorum. Pek çok adım attık. Bayram ikramiyesini nisanın ilk haftasında hesaplara yatırıyoruz. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona asla ezdirmedik bundan sonra da ezdirmeyeceğiz"