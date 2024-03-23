Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin’e taziye telefonu 

23 Mart 2024 18:04 - Güncelleme : 23 Mart 2024 18:22

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün gerçekleşen terör saldırısına ilişkin bilgi almak için telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova’da gerçekleşen terör saldırısı sebebiyle Putin’e duyduğu üzüntüyü ve taziye mesajlarını iletti.

Masum insanların hedef alındığı hatırlatılan konuşmada, bölgedeki krizlere bir an önce barışçıl şekilde son verilmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu, Türkiye’nin terörün her türlüsü ile ayrımsız mücadele anlayışı içinde Rusya ile terörle mücadele alanında iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

İletişim başkanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Moskova’da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Putin’e duyduğu derin üzüntüyü ve taziye dileklerini iletti.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, masum insanları alçakça hedef alan menfur terör saldırısını en sert biçimde lanetledi ve Rusya halkına başsağlığı ve sabır dileklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, saldırının bölgedeki krizlere bir an önce barışçıl şekilde son verilmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu, Türkiye’nin terörün her türlüsü ile ayrımsız mücadele anlayışı içinde Rusya ile terörle mücadele alanında iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salondaki kişilere rastgele ateş açması yer almıştı.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü. Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıda 115 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Moskova'da hafta sonu halka açık tüm etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için "görev gücü" kurulduğu açıklanmıştı.

Kremlin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını" rapor ettiğini bildirmişti.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, "Saldırganlar Rus vatandaşı değil" ifadelerine yer verildi.