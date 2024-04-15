15 Nisan 2024 15:38 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 15:54
Son dakika! Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu: Divanda 4 yeni isim
Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'A takımı' belli oldu. 15 kişilik Başkanlık divanında yer alacak isimler tek tek duyuruldu. 4 yeni isim de divanda yer aldı.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
İşte Devlet Bahçeli'nin A takımında yer alan isimler;
- Teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Edip Semih Yalçın
- Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Feti Yıldız
- Siyasi işler, parlamento ve yürütme ile ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mustafa Kalaycı
- Ekonomik ve sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı İsmail Faruk Aksu
- Medya, iletişim ve dijital mecralardan sorumlu genel başkan yardımcısı İsmail Özdemir
- Mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mevlüt Karakaya
- Türk dünyası ve uluslararası ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı İlyas Topsakal
- Araştırma - strateji geliştirmeden sorumlu genel başkan yardımcısı İzzet Ulvi Yöter
- Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Sadir Durmaz
- Aile, kadın ve sosyal hizmet politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul
- Mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Yaşar Yıldırım
- Parti içi eğitim, siyaset ve liderlik okulundan sorumlu genel başkan yardımcısı Zuhal Topçu
- Genel sekreter İsmet Büyükataman,
- Genel sekreter yardımcısı Vahit Kayrıcı, genel sekreter yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com.tr