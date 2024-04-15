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15 Nisan 2024 15:38 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 15:54

Son dakika! Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu: Divanda 4 yeni isim

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'A takımı' belli oldu. 15 kişilik Başkanlık divanında yer alacak isimler tek tek duyuruldu. 4 yeni isim de divanda yer aldı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! Devlet Bahçeli&#039;nin A takımı belli oldu: Divanda 4 yeni isim

İşte Devlet Bahçeli'nin A takımında yer alan isimler;

  • Teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Edip Semih Yalçın
  • Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Feti Yıldız
  • Siyasi işler, parlamento ve yürütme ile ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mustafa Kalaycı
  • Ekonomik ve sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı İsmail Faruk Aksu
  • Medya, iletişim ve dijital mecralardan sorumlu genel başkan yardımcısı İsmail Özdemir
  • Mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mevlüt Karakaya
  • Türk dünyası ve uluslararası ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı İlyas Topsakal
  • Araştırma - strateji geliştirmeden sorumlu genel başkan yardımcısı İzzet Ulvi Yöter
  • Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Sadir Durmaz
  • Aile, kadın ve sosyal hizmet politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul
  • Mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Yaşar Yıldırım
  • Parti içi eğitim, siyaset ve liderlik okulundan sorumlu genel başkan yardımcısı Zuhal Topçu
  • Genel sekreter İsmet Büyükataman,
  • Genel sekreter yardımcısı Vahit Kayrıcı, genel sekreter yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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