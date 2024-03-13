Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik açıklama: Sınır ötesi harekat olacak mı?

13 Mart 2024 15:01 - Güncelleme : 13 Mart 2024 15:30

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında dış politikadaki sıcak başlıklara ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın yarın terörle mücadelede iş birliği görüşmeleri için Bağdat'a gideceğini aktardı.

SINIR ÖTESİ OPERASYONUN İŞARETİ...

Irak'taki temasın ardından bu ziyaretin oldukça önemli olduğuna dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Güler'in yeni bir operasyon için mesajları ve sinyalleri olmuştu. Bu ziyaretlerin de operasyon için hazırlıkların yavaş yavaş tamamlandığının bir işareti olarak değerlendiriliyor.

GAZZE'YE YAPILAN YARDIMLAR

işgalci İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne yapılan yardımlarla ilgili son bilgiler aktaran Keçeli, "Ramazan ayında da Gazzeli kardeşlerimize destek vermeye devam edeceğiz. Krizin başından bu yana Gazze'ye yaptığımız yardım 40 bin tonu aştı. Gazze'ye havadan insani yardım operasyonu da başladı. Buraya da destek sağlamak üzere yaklaşık 9 bin ton tıbbi malzeme ve bebek malzemesi tedarik ettik. Birçok paraşüt de Ürdün makamlarında bu operasyona destek vermek üzere iletildi. Gazze'den tahliye bu sabah itibariyle bin 489 vatandaşımızı Gazze'den tahliye ettik" dedi.

"ABD İLE F-35 GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD ziyaretiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Keçeli, "Türkiye'ye uygulanan kısıtlamalar konusunda Senato'da bazı pozitif mesajlar aldık. Bizim açımızdan olumlu izlenimlere ayrıldığımız bir ziyaret oldu" dedi. Keçeli, ABD ile terörle mücadelede düzenli yüz yüze bir istişare mekanizmasının kurulacağının sinyalini verdi. F-35 projesiyle ilgili ise "Harcadığımız para var. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

MİÇOTAKİS'İN TÜRKİYE ZİYARETİ

Yunanistan ile güven artırıcı önlemler toplantısının 22 Nisan'da Atina'da yapılmasının planlandığını duyuran Keçeli, Miçotakis'in Türkiye ziyaretinin de mayıs ayında gerçekleşmesi için çalışmaların sürdüğüne işaret etti. Keçeli, geçtiğimiz günlerde Türkiye-Yunanistan arasında gerçekleştirilen siyasi diyalog toplantısında da 10 Yunan adasına vize kolaylığı uygulamasındaki son hazırlıkların ele alındığını söyledi.