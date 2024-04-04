Erdal Beşikçioğlu'nun makam koltuğu 'uçarak' geldi: Devir teslim töreninde ilginç anlar

04 Nisan 2024 11:48 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 13:03

Ankara'da yerel seçimlerden zaferle ayrılarak Etimesgut ilçesinin belediye başkanı olarak seçilen Erdal Beşikçioğlu, mazbatasını alarak görevine başladı.

"BİR AĞAÇ GİBİ TEK VE HÜR VE BİR ORMAN GİBİ KARDEŞÇESİNE"

Mazbatasını aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Beşikçioğlu şu ifadeleri kullandı:

"İlçemizin sokaklarında tek tek insanlarımızla buluşup onlarla sohbet ettik. Dertleştik güldük gülüştük üzüldük... Bir belediye düşünüyoruz ki; bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine..."

"MAKAM KOLTUĞU UÇARAK GELDİ"

Halka hitap ettikten sonra makam odasına giden Beşikçioğlu, MHP’nin eski Etimesgut Belediye Başkanı devir teslim törenine gelmeyince makam koltuğunu getirtti.

Yaşan o ilginç anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Bazı kullanıcılar "makam koltuğu uçarak geldi" yorumunda bulundu.