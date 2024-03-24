Safranbolu belediye başkan adayı Hakan Peker TGRT Haber'e konuştu: Siyaset sahneden daha heyecanlı...

24 Mart 2024 11:14 - Güncelleme : 24 Mart 2024 11:58

İYİ Parti'nin Karabük'ün Safranbolu ilçesi Belediye Başkan adayı şarkıcı Hakan Peker TGRT Haber'de Seda Akbay'ın programına konuk oldu. Siyasetin sahneden daha heyecanlı olduğunu söyleyen Peker, vatandaşların ilgisinin ilham verdiğini ifade etti.

BİR AYAĞIM SAFRANBOLU'DA

Anne tarafından Safranbolulu olduğunu söyleyen Hakan Peker, “Yıllardır Safranbolu’ya gider gelirim. Benim her zaman bir ayağım oradaydı. Bu nedenle Safranbolu’yu çok severim.” dedi.

Peker konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"UNESCO’nun tarihi miras kenti olduğu için, biraz daha turizm, sanat, kültür ağırlıklı bir kent olduğu için orayı istedim. Gönlümde hep orası vardı bu nedenle başka bir yerden başkan adayı olmak istemedim. Öyle bir derdim yoktu açıkçası. Amaç bugüne kadar biriktirdiklerimizi gördüklerimizi, gezdiklerimizi nasıl Safranbolu’ya uygulayabiliriz. Turizm ağırlıklı bir politika çizdim kafamda ve tanıtım ağırlıklı bir proje çizdim ve bunu da uygulamak için yola çıktım."

"MERAL HANIMLA GÖRÜŞTÜK"

Yaptıkları konserlerin cesaretlendirdiğini söyleyen Peker, “Orada ki insanlar bizi çok sevdi. Oranın başına gelmemizi istediklerini düşündüğüm için… Sonra Meral Hanım’la bir görüşmemiz oldu. Biz aradık onlar “Tabi ki hay hay…” dediler. Böylece beraber bir yola çıktık. Bize dedi ki, “Ben istiyorum oradan aday olmanı” ben de dedim ki, “Ben de istiyorum burası benim anne memleketim” ve o anlamda da biz böyle yola çıktık. Şuanda da son düzlük son haftaya girdik.” dedi.

"SAHNEDEN DAHA HEYECANLI"

“Sahneye çıkmaktan daha heyecanlı bir süreç, ben sahneye çıkarken bu kadar heyecanlanmıyorum” diye konuşan Peker, İnsanlarla hep bir aradayız aslında bizim de pek yabancı olduğumuz bir şey değil. Bir yerde gidiyorsun duruyorsun. Fotoğraf çekiliyorsun ama burada bir şey istiyorsun. ‘Bana oy verin ben burayı yöneteceğim’ diyorsun. Bugüne kadar hep bizden istendiği için şimdi biz isteyen durumuna gelince orada bir ilk başta alışamadım ama sonra vatandaşlardan gördüğümüz ilgi bizi çok rahatlattı.” Dedi.

Siyaset bile olsa işin sevgiden çıktığını söyleyen Peker konuşmasına şu şekilde devam etti:

İnsanlar sevdikleri insana oy veriyorlar. Biz şunu görüyoruz daha çok ‘abi biz seni çok seviyoruz. Sana oy vereceğiz. Parti bile önemli değil.’ diyorlar. Belediyenin yaptığı yolları, köprüleri biz rutin olarak görüyoruz. Bizim aslında yapmak istediğimiz şeyler orayı parlatmayı düşünüyoruz. Biz Safranbolu’yu Karadeniz’in incisi haline getireceğiz. Bize gelecekler görmeye… Belediyemizin verdiği bütçe bize çok yetiyor. Bunları kaynaksızda yapabiliriz.

"MÜZİĞİ BIRAKMAYACAĞIM"

Müziği bırakmayacağım. Siyaset ve müzik ikisi beraber gidebilir. 13 Nisan’da bir konserim var mesela eğer seçilirsem Belediye Başkanı olarak ilk konserim olacak. Ve bu Türkiye’de bir ilk olacak. Ben aslında sadece sanatçı olmak. Birçok projede yardım projelerinde vs. bulundum zaten. Bu da benim yönetici tarafımı ortaya çıkardı.