Son dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

03 Nisan 2024 16:13 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 17:07

İstanbul'da milyonlarca seçmen sandık başına giderek oyunu kullanmıştı... AK Parti'nin adayı Murat Kurum'a göre bir milyondan fazla oy alan CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yerel seçimlerden ikinci kez zaferle ayrıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün mazbatasını aldı. Mazbatasını aldıktan sonra açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"16 MİLYONUN MAZBATASI BU"

"16 milyonun mazbatası aslında bu. Bunun sorumluluğu çok büyük. Bunu çok derinden hisseden birisiyim. Allah beni bu şehrin vatandaşlarına, ülkemizin vatandaşlarına ve hatta insanlığına beni mahcup etmesin. Böylesi bir şehrin her insanından faydalanmanın daha yukarıya taşımak konusunda kararlı ve istekliyiz.

"BÜYÜK BİR EMEK VAR BUNUN ARKASINDA"

Bu işin emanetçisi olduğunu bilen bir anlayışa sahibim. Daha da iyi bir 5 yıl geçireceğimize eminim. Dualarıyla bize katkı sunan nice insanlarımız, partimizin her bireyi başta Genel Başkanımıza olmak üzere, emekçisine herkese tek tek teşekkür ediyorum. Büyük bir emek var bunun arkasında."