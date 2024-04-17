Son dakika! Meral Akşener'in sağ kolu bıraktı: İYİ Parti'de üst düzey istifa

17 Nisan 2024 14:11 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 15:13

CHP'nin ittifak teklifine 'hayır' cevabı veren İYİ Parti, yerel seçimde büyük bir hüsran yaşadı. İstenilen sonucu alamayan İYİ Parti, olağanüstü kurultaya gitme kararı aldı.

Olağanüstü kurultay kararını duyuran Akşener, aynı zamanda bir kez daha aday olmayacağını da duyurdu. Kurultay öncesi üst düzey bir istifa yaşandı. Meral Akşener'in sağ kolu Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer istifa ettiğini duyurdu.

"BÜYÜK HAKSIZLIĞA UĞRADIM"

Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Genel seçimde Yozgat’ta yapılan ve delegelerimizin %75’inin katıldığı temayül yoklamasında oyların %70’ini alarak açık ara birinci çıkmama rağmen aday yapılmadım ve büyük haksızlığa uğradım ancak delegelerimizin bana bahşettiği bu güvenden ötürü gurur duydum. Takiben Genel Başkanımız Yozgat mitinginde her ne kadar olası kabinenin sağlık bakanı olarak benim elimi kaldırsa da bu süreç maalesef istenildiği gibi sonuçlanmadı.

"CHP'NİN TEKLİFİNDE 'EVET'İ SAVUNDUM"

CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel ve kurmayları tarafından yerel seçim öncesi getirilen işbirliği teklifini GİK toplantımızda destekledim ve canla başla işbirliğine eveti savundum, ancak azınlıkta kaldım. Maalesef partimizin çoğu GİK üyeleri tarihi öneme haiz o toplantıda günümüz siyasetinin önemli bir düsturu olan “kazan-kazan” stratejisini göz ardı ettiler. Hür ve müstakil girdiğimiz yerel seçimde aldığımız sonuç hem partimizin yetkili kurullarının hem de teşkilatlarımızın beklentisinin çok altında kaldı. Yerel seçim sonrası Genel Başkanımızın olağanüstü kurultay kararı alması ve kurultayda aday olmayacağını açıklaması kendi takdiri olmakla birlikte ne yazık ki partimiz için önemli bir kırılma noktası olmuştur.

"İYİ PARTİ ÜYELİĞİMİ SONLANDIRIYORUM"

Merkez parti olmayı hedefleyen ve 6 yılda önemli başarılara imza atan İYİ Parti hem genel seçimde hem de yerel seçimlerde yapılan stratejik hatalarla hızla irtifa kaybetmekle kalmamış, izlediği politikalar ve söylemleri ile Türk Milletinin beklentisi olan merkez parti olma hedefinden de hızla uzaklaşmıştır. Gelinen bu noktada İYİ Parti üyeliğimi sonlandırıyor ve partideki tüm görevlerimden istifa ediyorum. Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’e bundan sonraki hayatında her şeyin gönlünce olmasını diliyorum. Olağanüstü kurultayda genel başkan adayı olan değerli arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Siz İYİ partili kardeşlerimle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun"