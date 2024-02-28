Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TGRT Haber'e özel açıklamalar: Lütfü Savaş çok yıpratıldı

28 Şubat 2024 16:13 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 16:34

CHP'nin Genel Başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e çok özel açıklamalarda bulundu.

CHP'nin başarılı olmasında mutlu olacağını altını çizen Kılıçdaroğlu, herkesin elinden geleni yaptığını vurguladı. Kendisine yönelik davetlerin olduğunu ancak mitinglere katılmanın doğru olmayacağını aktaran Kılıçdaroğlu, 1 Nisan'ı işaret etti.

"ADAY BELİRLEME SÜRECİ SAĞLIKLI YAPILMADI"

CHP seçimde başarısız olduğunu takdirde bunun tartışılacağını belirten Kılıçdaroğlu, aday belirleme sürecinde yaşanan tartışmalara ve krizlere değindi.

"LÜTFÜ SAVAŞ ÇOK YIPRATILDI"

Aday belirleme süreci sağlıklı yapılmadığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Lütfü Savaş çok yıpratıldı. Aday belirlediyseniz arkasında duracaksınız. Bu kadar yıpratılması doğru değil" ifadelerini kullandı.

SON ANKETTE KILIÇDAROĞLU DAMGASI

Öte yandan Optimar Araştırma’nın Başkanı Hilmi Daşdemir paylaştığı bir ankette; “CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aktif siyasete dönmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna verilen cevapları paylaşmıştı.

Yüzde 49’un “CHP Genel Başkanı olarak” Kılıçdaroğlu’nun yeniden siyasete dönmesi gerektiği yönünde cevap verdiğini ifade eden Daşdemir’in paylaştığı anket sonucu sosyal medyada, “Özgür Özel’e kötü haber” şeklinde yorumlandı.