Murat Kurum, İBB yönetimine sert sözlerle yüklendi: Bu milleti kandırdılar

24 Mart 2024 13:44 - Güncelleme : 24 Mart 2024 14:57

Cumhur İttifakı'nın aday Murat Kurum, AK Parti Büyük İstanbul Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

"SAATLERİ KURUN, GELİYOR MURAT KURUM"

Kurum'un konuşmasından satır başları:

-Saatleri kurun, geliyor Murat Kurum... İstanbul'un iradesini görmek isteyen varsa gelsin bu meydana baksın. Burada İstanbul'un değişim iradesi var, burada yeniden İstanbul var, sadece İstanbul var.

İnşallah 31 Mart'ta bayram yaşayacağız. Bugün İstanbul'un umutsuzluğu umuda dönüyor. İstanbul AK Parti belediyeciliğinin meşalesinin yakıldığı yerdir; büyük Türkiye sevdasının tutuştuğu ocaktır. Bize liderimizi, bize Cumhurbaşkanımızı, bize Recep Tayyip Erdoğan’ı armağan eden şehirdir!

Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir hanemizde deprem endişesi kalmayacak, bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek! Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, trafik çile olmaktan çıkacak. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, sokaklarının huzur ve güvenle dolduğu, gençlerin geleceğe umutla baktığı, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir İstanbul!

MEVCUT İBB YÖNETİMİNE YÜKLENDİ

Bugün İstanbul iş bilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz! Çünkü geride bıraktığımız 5 yılda İstanbul, liyakatsizliğin kurbanı oldu! Beceriksizliğe mahkûm edildi! Hiç olmadığı kadar ihmal edildi!

Bu şehri depreme hazırlayacağız dediler, tek bir çivi çakmadılar! Reklama, algıya ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar! Ulaşım sorununu çözeceğiz dediler, tam bir çileye dönüştürdüler! Bu aziz milletin kaynaklarını kendi partilerini dizayn etmek için çarçur ettiler!

İstanbul’un kaynaklarını, yetimin hakkıdır demeden balya balya kendi ikballeri için dağıttılar! Üstelik bunu da yüzleri kızarmadan savundular! Yetmedi! İsrafı bitirdik dediler, en büyük israfı yaptılar! İstanbullu hemşerilerimizi ötekileştirdiler. Kadınlarımıza karşı bile ev hanımı ve çalışan kadınlar diye ayrımcılık yaptılar.

Binlerce kadın emekçimizin ekmeğiyle oynadılar, işlerine son verdiler! Verdikleri hiçbir sözü yerine getirmediler! 100 bin konut, metro hatları dediler, megabüsler ve HIZRAY dediler ama tek birini bile hatırlamadılar. Bu millete yalan söylediler. Bu milleti kandırdılar, bu milleti aldattılar!

"BU MİLLET HESABINI SANDIKTA SORACAK!"

Bu millet kendini unutanlara, kaybolan yıllarının hesabını sandıkta soracak! Sandık milletin mahkemesidir! Sandık günü hesap günüdür! İşte o gün, 31 Mart’ta sandık gelecek, hesap kesilecek! Tüm bunların hesabını sandıkta sormaya hazır mıyız?

İMAMOĞLU'NA SERT SÖZLER...

Bu iş bilmez yönetim İstanbul’da tek bir eser üretmedikleri gibi bir de kalkmış bizim projelerimizi eleştiriyorlar! Sen, İstanbul’u kara kışa teslim edip büyükelçilerle yemek yerken; biz İstanbul’un 39 ilçesinde 80 bin yuvayı vatandaşlarımıza teslim ediyorduk. Sen, İBB bütçesi ile seçim kampanyası yaparken; biz Elazığ’ın, Malatya’nın sokaklarında afetzedelerimizin elinden tutuyorduk.

Sen, kendi genel başkanını devirmek için gizli gizli toplantılar yaparken; biz İstanbul’da 365 milyar liralık yatırım yapıyorduk! Sen, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olup İstanbul’u kaderine terk ederken; biz deprem bölgesinde 180 bin konutumuzun temellerini atıyorduk!

"İSTANBUL'UMUZU ASLA VE ASLA KENDİ KADERİNE TERK ETMEYECEĞİZ"

İşte bugün tarihin, milletin ve Cumhurbaşkanımızın huzurunda söz veriyoruz! Biz İstanbul’umuzu asla ve asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz. Milletimizin her anında hep yanında olacağız. Bu söz, onların verip de tutmadıkları sözlere benzemez! Bu söz, eser adamlarının sözüdür! Bu söz, sağlam adamların sözüdür, bu söz Murat Kurum sözüdür! Bu söz liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan’ın sözüdür!"