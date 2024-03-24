Erdoğan yeni müjdeler duyuracak mı? Osman Nuri Kabaktepe, TGRT Haber'de açıkladı

24 Mart 2024 12:45 - Güncelleme : 24 Mart 2024 13:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı Adayı Murat Kurum'un önemli mesajlar vereceği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bugün yapılacak "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ne az bir süre kaldı. Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mitingde hangi mesajları verecek?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, TGRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Seçim gününe kadar 7 gün 24 saat çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Kabaktepe, 'Erdoğan müjde açıklar mı?' sorusuna da cevap verdi.

ERDOĞAN MÜJDE AÇIKLAYACAK MI?

Kabaktepe'nin konuşmasından satır başları:

-7 gün 24 saat sürekli çalışacağız. (Erdoğan müjde açıklar mı?) Bundan önceki mitinglerde de çok farklı konularda mesajlar vermişti bugün de olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitingde bütün gündeme dair açıklamaları olabilir.

NET MURAT KURUM MESAJI

Odağımız İstanbul meselemiz İstanbul... Murat Kurum başkan 1 Nisan'da görevine başlayacak. Cumhur İttifakı'nın belediye sayısı artacak. Gerçek anketi 1 hafta sonra göreceğiz. Büyük İstanbul Mitingimiz şehrimize hayırlı olsun.