Son dakika! Seçim sonrası ilk Kabine Toplantısı başladı: İran-İsrail gerilimi masaya yatırılacak

16 Nisan 2024 15:40 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 15:48

Kabine, 1,5 aylık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda; İran-İsrail gerilimi, ekonomideki gelişmeler ve öğretmen atamaları ele alınacak.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

Kabinenin en sıcak başlığının İran-İsrail gerilimi olması bekleniyor. Toplantıda İran'ın misilleme saldırısı sonrasında bölgede daha da yükselen tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomasi trafiğine ilişkin değerlendirme yapılacak.

TERÖR OPERASYONLARI...

Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları da masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay içinde Irak'ın başkenti Bağdat'a yapacağı resmi ziyaretin hazırlıları da konuşulacak.

EKONOMİ VE ATAMALAR DA MASADA OLACAK

Kabine Toplantısı'nda ekonomide yaşanan gelişmeler de masaya yatırılacak. Kabinde yılık ilk öğretmen atama takvimi ve kadro sayısına ilişkin değerlendirmelerin de yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.35'te başladı.