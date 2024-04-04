YSK'dan Çorum ve Isparta kararı! CHP ve MHP'nin talebi reddedildi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlerin bıçak sırtı sonuçlandığı Çorum'un Uğurludağ ilçesi ile Isparta'nın Aksu ilçesinde oyların yeniden sayılması taleplerini reddetti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bugünkü mesaisini tamamladı. Seçim gecesi yayın yasağını delenler hakkında suç duyurusunda bulunan YSK, 2 ilçede yapılan itirazları ise reddetti.
CHP'nin Isparta Aksu'da 'secimler yenilensin' talebi ile MHP'nin Çorum Uğurludağ'da 'oylar yeniden sayılsın' talebi reddedildi.
ISPARTA'DA KAZANANI 1 OY BELİRLEDİ
Isparta'nın Aksu ilçesinde AK Parti'nin adayı Veli Kahraman, bir oy farkla rakibine üstünlük kurarak belediye başkanlığını kazandı. AK Parti'nin adayı Veli Kahraman 516, CHP'nin adayı Mehmet Çetin ise 515 oy sayısına ulaştı.
CHP'nin oyların yeniden sayılması yönünde yaptığı başvuru YSK tarafından kabul görmedi.
ULUDAĞ'DA 13 OYLUK FARK TARTIŞMALARA YOL AÇTI
Benzer bir tablo Çorum'un Uludağ ilçesinde de yaşandı. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Remzi Torun 1546, MHP'nin adayı Zeki İpek 1533 oy aldı. 13 oy farkla AK Parti'li adayın seçimi kazandığı ilçede, 92 oy ise geçersiz sayıldı.
Seçim sonuçları nedeniyle gerginliğin yaşandığı Uludağ'da MHP oyların yeniden sayılması için başvuruda bulundu. Ancak bu talep YSK tarafından reddedildi.