YSK'dan Çorum ve Isparta kararı! CHP ve MHP'nin talebi reddedildi

04 Nisan 2024 16:18 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 17:04

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bugünkü mesaisini tamamladı. Seçim gecesi yayın yasağını delenler hakkında suç duyurusunda bulunan YSK, 2 ilçede yapılan itirazları ise reddetti.

CHP'nin Isparta Aksu'da 'secimler yenilensin' talebi ile MHP'nin Çorum Uğurludağ'da 'oylar yeniden sayılsın' talebi reddedildi.

ISPARTA'DA KAZANANI 1 OY BELİRLEDİ

Isparta'nın Aksu ilçesinde AK Parti'nin adayı Veli Kahraman, bir oy farkla rakibine üstünlük kurarak belediye başkanlığını kazandı. AK Parti'nin adayı Veli Kahraman 516, CHP'nin adayı Mehmet Çetin ise 515 oy sayısına ulaştı.

CHP'nin oyların yeniden sayılması yönünde yaptığı başvuru YSK tarafından kabul görmedi.

ULUDAĞ'DA 13 OYLUK FARK TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Benzer bir tablo Çorum'un Uludağ ilçesinde de yaşandı. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Remzi Torun 1546, MHP'nin adayı Zeki İpek 1533 oy aldı. 13 oy farkla AK Parti'li adayın seçimi kazandığı ilçede, 92 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçim sonuçları nedeniyle gerginliğin yaşandığı Uludağ'da MHP oyların yeniden sayılması için başvuruda bulundu. Ancak bu talep YSK tarafından reddedildi.