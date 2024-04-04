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Ramazan Vuslat
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04 Nisan 2024 15:02 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 15:32

Tuzla'da mazbata Ali Rıza Bingöl'e verilecek

Son dakika haberi...İstanbul'un Tuzla ilçesinde itiraz sürecinin bitmesiyle seçimi büyük bir farkla kazanan CHP'nin adayı Eren Ali Bingöl, mazbatasını alacak.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Tuzla&#039;da mazbata Ali Rıza Bingöl&#039;e verilecek

İstanbul'un Tuzla ilçesinde itiraz sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Tuzla Belediye Başkanlığı'nı kazanan CHP'li Eren Ali Bingöl mazbatasını almaya hazırlanıyor. Bingöl'ün yakın zaman mazbatasını alması bekleniyor.

Son dakika! Tuzla'da mazbata Ali Rıza Bingöl'e verilecek - 1. Resim

İMAMOĞLU: BİNGÖL'E NEDEN MAZBATA VERİLMİYOR?

Öte yandan mazbata töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Açık farkla kazandığımız Tuzla’da benim genç yol arkadaşım Eren Ali Bingöl’e neden mazbata verilmiyor? Yüzde 11 farkla kazanmış arkadaşımız mazbatayı ne zaman alacak belli değil. Öğreniyoruz ki Tuzla Belediye Başkanı'nın görevi bitmişken, hem de 2 Nisan günü hemen 62 milyonluk ihale yapıp birilerine veriyor. Çok ayıp. Böyle bir kamu ahlakı olamaz. İBB müfettişlerimizi görevlendirdi. İhaleyi veren de alan da rahat olmasın"

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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