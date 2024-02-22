İstanbul'daki son anket sonucu açıklandı! Kurum ve İmamoğlu arasında dikkat çeken fark

22 Şubat 2024 09:34 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 09:49

Yerel seçimler çok az bir süre kaldı. Partiler, yerel seçim için saha çalışmalarına başladı. Belediye başkan adayları sahaya çıkarak esnafa ziyaretler düzenleyip vatandaşların şikayetlerini dinliyorlar. Seçimde sonucu en fazla merak edilen illerden biri de tabi ki İstanbul...

Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ve CHP'nin adayı mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarışacağı İstanbul için son anket sonucu açıklandı.

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, son yapılan anket çalışmasına ilişkin yaptığı açıklamada; İmamoğlu ve Kurum arasındaki farkın sadece yüzde 0.6 olduğunu aktardı.

MURAT KURUM AZ FARKLA ÖNDE...

Hakan Bayrakçı'nın açıkladığı son anket sonuçlarına göre;