22 Şubat 2024 09:34 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 09:49
İstanbul'daki son anket sonucu açıklandı! Kurum ve İmamoğlu arasında dikkat çeken fark
Yerel seçimler yaklaşırken anket çalışmalarında çıkan sonuç oldukça merak ediliyor... Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu'nun yarıştığı İstanbul için yapılan son anketin sonuçları geldi.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: TGRT Haber
Yerel seçimler çok az bir süre kaldı. Partiler, yerel seçim için saha çalışmalarına başladı. Belediye başkan adayları sahaya çıkarak esnafa ziyaretler düzenleyip vatandaşların şikayetlerini dinliyorlar. Seçimde sonucu en fazla merak edilen illerden biri de tabi ki İstanbul...
Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ve CHP'nin adayı mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarışacağı İstanbul için son anket sonucu açıklandı.
Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, son yapılan anket çalışmasına ilişkin yaptığı açıklamada; İmamoğlu ve Kurum arasındaki farkın sadece yüzde 0.6 olduğunu aktardı.
MURAT KURUM AZ FARKLA ÖNDE...
Hakan Bayrakçı'nın açıkladığı son anket sonuçlarına göre;
- Murat Kurum 41.3
- Ekrem İmamoğlu 41.9
- DEM Parti 4.8
- İYİ Parti 4
- Yeniden Refah Partisi 2.5
Kaynak: TGRT Haber