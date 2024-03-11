Son seçimi nokta atışı bilen Betimar'dan İstanbul anketi... İmamoğlu mu yoksa Kurum mu önde?

11 Mart 2024 23:46 - Güncelleme : 11 Mart 2024 23:56

Yerel seçimlere 19 gün kala saha çalışmaları hız kazandı. Gözlerin çevrildiği İstanbul'da kıran kırana yarış devam ederken son araştırma sonucu da Betimar Araştırma Şirketi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

TGRT Haber'de Medya Kritik programına konuk olan Betimar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, Murat Kurum'un adaylık sürecinin ardından İstanbul'da bir ivme kazandığı ancak son haftalarda bu ivmesini koruyamadığını söyledi.

"EKREM İMAMOĞLU AVANTAJLI"

"İstanbul'da araştırma sonuçlarında, Yeniden Refah Partisi'nin kendi adayını çıkarması, İYİ Parti'nin ise varlık gösterememesi sonucunda Ekrem İmamoğlu'nu bir tık avantajlı görüyoruz" diyen Duman, "2-2,5 puanlık bir makas var. Seçimlere henüz 20 gün var. 2,5 puanın kapanması mümkün. 200 bin oya tekabül ediyor. Burada fark kapatılabilir ama aynı zamanda artması da mümkün" diyerek sonuçların değişme ihtimaline de vurgu yaptı.

"DEM PARTİ SEÇMENİ İMAMOĞLU'NA OY VERME EĞİLİMİNDE"

Özellikle DEM Parti'nin güçlü olduğu bölgelerde aday çıkarmamasının ve seçmenin İmamoğlu'na yönelik oy verme eğiliminin belirginleştiğini belirten Duman, "Özellikle İstanbul noktasında DEM Parti'nin güçlü olduğu yerlerde aday göstermemesi ve seçmeninde İmamoğlu'na oy verme eğilimi oluşturuyor. DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş'ın yüzde 3'lük oyu, Yeniden Refah Partisi'nin ise yüzde 3,5 potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. İYİ Parti'nin adayı ise yüzde 1 civarında." şeklinde konuştu.