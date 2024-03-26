26 Mart 2024 23:10 - Güncelleme : 26 Mart 2024 23:18
Sultanbeyli'de yabancı uyruklu ailenin evi alev alev yandı!
Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir ailenin kaldığı ev, elektrik kaçağı sonucu çıkan yangında alev alev yandı.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sultanbeyli'de bir ev alev alev yandı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, Mehmet Akif Mahallesi, Rüzgar Sokak üzerinde saat 21.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu kişilerin kaldığı evde elektrik kaçağı nedeniyle yangın çıktı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Alevler kısa sürede büyüyünce çevresindeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Erdem Şık isimli mahalle sakini, "Evdeydik, arkadaş yangın var dedi. Yabancı uyruklu kişilerin kaldığı ev yanıyormuş. Kimse evde yoktu" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı