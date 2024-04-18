TBMM Genel Kurulu toplanamadı

18 Nisan 2024 14:16 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 14:51

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşimin başında katip üyelerin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.

Bunun üzerine Önder, birleşimi, TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel gündemiyle 23 Nisan Salı günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

YOĞUN MESAİ BEKLİYOR

Yerel seçim ve Ramazan Bayramı nedeniyle verilen aranın ardından Meclis'i yoğun mesai bekliyor.

Genel Kurul'un ilk gündem başlığında enerji alanına yönelik teklif bulunuyor. Ayrıca Turist Rehberliği kanun teklifi, ruhsatsız silaha rekor ceza ve kripto piyasasına ilişkin teklif de gündemde olacak.

Meclis'teki bir diğer önemli gündem ise yeni yargı paketi olacak. Mayıs ayında 9'uncu yargı paketinin de Meclis gündeminde olması planlanıyor. Pakette özellikle cezasızlık algısının kırılmasına yönelik düzenlemeler olacak.