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    • 04 Ocak 2024 14:40 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 14:41

    TBMM'ye 9 dokunulmazlık dosyası sevk edildi

    Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı

    CHP, DEM Parti ve TİP'ten 9 milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu.

    TBMM&#039;ye 9 dokunulmazlık dosyası sevk edildi
    Tbmm, Dokunulmazlık Dosyaları

    Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

    Dosyaların 4'ü CHP, 4'ü DEM Parti ve 1'i TİP milletvekiline ait. Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

    "DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, TİP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ve CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç."

    Haberler>Politika>TBMM'ye 9 dokunulmazlık dosyası sevk edildi
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    TBMMdokunulmazlık dosyaları
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