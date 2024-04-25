Teleferik faciası sonrası Kepez Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu

25 Nisan 2024 16:55 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 17:08

Antalya'da meydana gelen teleferik faciasının ardından Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz‘ün tutuklanması sonrası yeni belediye başkanı belirlendi.

VEKALETEN BAŞKANLIK EDECEK

Tutuklu bulunan Mesut Kocagöz‘ün yerine vekalet etmek üzere başkanlık görevine CHP Meclis Üyesi Prof. Refik Emre Altekin seçildi. Altekin, ikinci turda 31 oy olarak vekaleten Kepez Belediye Başkanı oldu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek şu ifadeleri kullandı:

"Haksız yere tutuklanan Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz’ün yerine Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun önerisi ile Prof. Dr. Refik Emre Altekin Belediye Başkan Vekili seçilmiştir. Prof. Dr. Refik Emre Altekin’e yeni görevinde başarılar diliyorum."

NE OLMUŞTU?

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde 13 Nisan Cuma günü akşam saatlerinde Tünektepe Teleferik Tesisi’nde teleferik hattını tutan demir direklerden biri yerinden koparak kabinlerden birine çarptı. Sekiz kişinin de içinde bulunduğu kabinin tabanı, çarpmanın etkisiyle kırıldı. Kabinin kopması sonucu sekiz kişi metrelerce yüksekten düştü. Kazada Memiş Enes Gümüş (54) hayatını kaybetti. 17 kişi ise yaralandı. Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarıldı.