The Economist'ten dikkat çeken Ekrem İmamoğlu analizi: Bir dönüm noktası...

11 Nisan 2024 12:07 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 12:24

İstanbul'da milyonlarca seçmenin sandık başına gidip oyunu kullandığı yerel seçimlerden zaferle ayrılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatayı teslim almasıyla birlikte 2. dönemine başladı.

CHP'nin birinci parti olarak ayrıldığı seçim Türkiye tarihine geçerken The Economist dergisinden dikkat çeken bir analiz geldi. Ekrem İmamoğlu'nu mercek altına alan dergi, yerel seçimlere ve sonuçlara değindi.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimin sonuçlarının Türkiye tarihinde bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken dergide, "Bu, 'İstanbul Modeli' olarak adlandırdığımız yeni bir belediye yönetimi biçimine yönelik bir güven oylamasıydı" ifadelerine yer verildi.

EKONOMİ VE HAYAT PAHALILIĞI...

Ayrıca analizde; AK Parti acısında seçimin kaybedilmesi ise enflasyon ve hayat pahalılığına bağlandı. Yazıda, "Partiler ve siyasi liderler demokrasiye olan umutlarını kaybetseler bile vatandaşlar kaybetmiyor" denildi. Analizde ek olarak; seçimin Türkiye için derin anlamlar taşıdığına dikkat çekildi.