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Ramazan Vuslat
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31 Mart 2024 17:57 - Güncelleme : 31 Mart 2024 17:58

Tunceli'de seçmen şaşırttı! Son yılların en düşük verisi

31 Mart 2024 yerel seçimlerde oy kullanma işlemi tamamlandı. Seçim verilerine göre Tunceli’de son yılların en düşük katılımlı seçimi gerçekleşti.

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

31 Mart 2024 yerel seçimlerde Tunceli'de seçmen şaşırttı. Tunceli’de, sabah 07.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi saat 16.00’da sona ererken seçime düşük katılım olması dikkat çekti.

81 SANDIKTA OY KULLANILDI

24 bin 617 kayıtlı seçmenin bulunduğu Tunceli merkezde vatandaşlar 81 sandıkta oy kullandı. Saat 16.00 itibariyle oy verme işlemi sona ererken sayıma geçildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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