Turgut Altınok Ankara'daki son anketi açıkladı! 

02 Mart 2024 21:59 - Güncelleme : 02 Mart 2024 22:38

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, TV 100 canlı yayınında yerel seçim gündemine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. "10 günde Ankara'da çok şey değişti" diyen Altınok, rakibi Mansur Yavaş'ın önünde olduğunu söyledi.

Her gün sokakların nabzını tuttuğunu söyleyen Altınok, "Bugün de sabahtan başladık uçağa gelene kadar Ankara'nın sokaklarında, toplantılardaydık. Sokak anketi Ankara'da Altınok diyor." dedi.

"ÇANTADA KEKLİK OY YOK"

CHP'li olmasına rağmen AK Parti'ye oy vereceğini söyleyen seçmenlerin olduğunu belirten Cumhur İttifakı adayı, "Bütün oylar hiçbir adayın cebinde değil, çantada keklik değil. Sokakta 'CHP'liyim ama sana oy vereceğim diyen bir sürü vatandaşımız' var." diye konuştu.

MASASINA GELEN SON ANKETİ PAYLAŞTI

Bazı anket firmalarının manipülatif paylaşımlar yaptığını belirten Altınok, "Anketlerde biz şu anda önce çıkıyoruz. Ankara'da 10 günde çok şey değişti. Şu an gerçek anketlerde 2 puan öndeyiz" değerlendirmesinde bulundu.