Turgut Altınok son anket sonucunu paylaştı! Ankara'daki seçimi 2 ilçe belirleyecek

07 Mart 2024 13:43 - Güncelleme : 07 Mart 2024 14:10

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'li Mansur Yavaş ile rekabet halinde olan Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ankara'nın en önemli probleminin trafik olduğunu söyleyen Turgut Altınok, göreve gelmesi halinde ilk olarak bu sorunu çözmek için kolları sıvayacaklarını belirtti.

5 yılda Ankara'yı metro ağlarıyla öreceklerini söyleyen Turgut Altınok, son yapılan anket sonuçlarına ilişkin de bilgi verdi. Seçim yarışında 2 ilçenin belirleyici olacağını dile getiren Altınok, yapılan son anketlerin sonucunu A Haber canlı yayınında paylaştı. Turgut Altınok'un açıklamalarından satır başları şöyle:

'YİNE MANİPÜLASYON YAPILIYOR'

"Anketlerde geçen seçimde olduğu gibi bir manipülasyon yapılıyor. CHP'nin en son 14 Mayıs milletvekilliği seçiminde Ankara'da aldığı oy 30.59. 4 tane parti var ittifakta. Buna rağmen alınan oy 30.59. Cumhur İttifakı, AK Parti 32.55, MHP 10.37, BBP de yüzde 2'ye yakın Ankara'da oy aldı.

'ANKARA'NIN İRADESİNE KİMSE İPOTEK KOYAMAZ'

Bu hesaba baktığınız zaman bu hesaptan böyle bir sonuç çıkmaz mümkün değil çıkmaz. Ama korku var Ankara'da. Dolayısıyla biz aldık biz götürdük ama sonuçta vatandaşın iradesine kimse ipotek koyamaz. Ankaralının iradesine kimse ipotek koyamaz. Ben inanıyorum Ankara'da sağduyu galip gelecek.

'ANKET ŞİRKETLERİ TERS KÖŞE OLDU'

Dahası anketlerde MHP'yi 4 gösteriyorlardı 5 gösteriyorlardı. Asla barajı aşamaz diyorlardı. Cumhurbaşkanlığında yüzde 60 ile 54-55 ile almışlardı. Hatta birçok anket firmalarımız yanıldı. Anketlerine saygı duyulan, iyi analiz yapan sosyal bilimciler olanlar toplumda saygınlığı olan birçok kişi firmasıyla beraber hepsi ters köşe oldu. Dolayısıyla milletimizin Ankaralının iradesi seçim bitmeden bitti demek Ankaralıya en azından saygısızlıktır.

SEÇİMİN KADERİNİ 2 İLÇE BELİRLEYECEK

Biz yıllardır siyasetin içindeyiz, her gün sokaklardayım. Ankara'nın nabzını 2 yer belirler. Biri Ulus diğeri Kızılay. Ankara'nın yüzde 70'i her gün buraya gelir. İnsanlar buraya işleri için ya da alışveriş için gelir. Ulus anketimizde yüzde 50 fark var. Burada yapılan bütün anketlerde yüzde 50 öndeyiz. Kızılay'daki anketlerde yine öndeyiz. Dolayısıyla sokak sandığın göstergesidir.

'ELİMİZDEKİ ANKETLERDE 3-4 PUAN ÖNDEYİZ'

Hacı Bayram'dan çıktım Ulus'taki hale 3 saate gidebildim. Burada 5 dakikalık yolu bu kadar sürede gidebildim. İnsanlar bizimle beraber ve oylarının gönüllerinin bizle olduğunu söylüyor. Vatandaşlarımız bizimle sürekli fotoğraf çektirip dualarını ettiler. Burası Ankara'nın hem kalbi hem merkezidir. Ankara'nın yüzde 70'ini burası temsil eder. Her ilçeden buraya bizim insanlarımız geliyor. Sokak anketleri Altınok diyor. Şu anda elimizde son 2 anket var. Birinde 3 birinde 4 puan önde gözüküyoruz."