Türkiye'nin Orta Doğu gerginliğindeki tutumu! İncirlik Üssü'nün isminin değiştirilmesindeki arka plan

18 Nisan 2024 15:10 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 16:11

Adana'daki İncirlik Üssü'nün ismi değişti. Alper Altun, değişime dair merak edilenleri TGRT Haber Ankara haber müdürü Ahmet Sözcan'a sordu. Amerika Birleşik Devletleri tarafından da kullanılan ancak tüm yetkinin Türkiye'de olduğu üssün ismine dair değişiminde Orta Doğu'daki gerilimle bağlantısı olup olmadığını Ahmet Sözcan, açıkladı.

"TEHDİT VE İHTİYAÇ DURUMUNDA DEĞİŞİR!"

10’uncu Tanker Üs Komutanlığının ismi Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda "10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı" olarak değiştirildi.

Sözcan, isim değişimine dair şu detayları verdi:

"Tehdit ya da ihtiyaç ortaya çıkması durumunda komutanlık tarafından isim değiştirilir. Burada daha önce tanker uçaklar varken şimdi F-16 uçakları buraya yerleştirildi. Bunun en önemli nedeni ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın sınırındaki terör hareketlenmesi akabinde bu kararı aldı. Bununla beraber İran ve İsrail savaşı da çok etkili oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri buna karşı önlem alındı."

AK PARTİ'DE KÖKLÜ DEĞİŞİM!

TGRT Haber Ankara haber müdürü Ahmet Sözcan, Alper Altun'un programında "AK Parti'den değişim geliyor" dedi. Sözcan, seçim sonrası AK Parti'de beklenen değişim hakkında konuştu. Değişime dair detaylı bilgiler verdi. İlk etapta kabineden başlayacağını vurguladı. Sözcan, sözlerine şu ifadelerde devam etti:

"Değişim olacak! Parti teşkilatından kabineden yani her alanda AK Parti'de büyük değişim yaşanacak. Ancak garantili bazı koltuklar var. Bunlar; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler olacak. Seçim sonrası bu beklenen bir haberdi. Kulis olarak aldığım bilgiler doğrultusunda Erdoğan, seçim sonrası bir değerlendirme ve düzenleme ile ilerleyecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MYK toplantısında vurguladığı bayrak değişimine değinen Sözcan, "kongre öncesi ve sonrası bu vurguyu arttırdı. Teşkilatlarda özellikle bu değişim zirveden en aşağıya kadar olacak" dedi.

Yerel yönetim seçimlerdeki sonuçların akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 farklı başlık sunuldu. Sözcan, Erdoğan'a sunulan bu verilerde oy değişimlerin ele alındığını vurguladı. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun kaybettiği oylar öne sürülürken AK Parti'nin kayıp noktasındaki tüm şehirlerde seçmenin küstüğü not alındığını belirtildi. Ayrıca Sözcan, Erdoğan'ın ciddi bir adım atarak vatandaşın verdiği sese karşılık vereceği belirtildi. Sözcan, Erdoğan ve Şişmek arasındaki ilişki konusunda "Erdoğan, Mehmet Şimşek'in yürüttüğü politikalara beğeniyor. Bu yüzden ondan vazgeçmeyecek. Öte yandan yeni dönemde ekonomide yeni gelişmeler yaşanacak" dedi.