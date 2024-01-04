Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan yargıda torpil iddiasına cevap

04 Ocak 2024 12:16 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 14:23

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı hakkında açıklama yaptı. Tunç, yargı reformuyla ilgili, "Hazırlık süreci sürüyor, son aşamaya geldik" dedi.

"Kamuda torpil iddialarını reddediyoruz" diyen Tunç, "Tek kriterimiz liyakattir" ifadelerini kullandı.

YARGITAY'IN CAN ATALAY KARARI

Adalet Bakanı, Yargıtay'ın Can Atalay hakkındaki kararına ilişkin de şunları söyledi:

"İki yüksek mahkememiz arasında görüş ayrılığı çıktı. Son verilen karar Yargıtay'ın. Bundan sonra ilgililer başvuru yapar yapmaz, bu onların bileceği iş. Kesinleşmiş bir hüküm söz konusu. Bu hüküm de TBMM'de."

İSRAİL CASUSLARINA OPERASYON

Bakan Tunç, MİT ve Emniyet'in Mossad ajanlarına operasyonuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"İsrail dış istihbaratının ülkemizde askeri, siyasal casusluk faaliyetlerine ilişkin soruşturmalar yeni değil. Son soruşturma şu an gündemde. 34 gözaltı var. İfadeleri alınıyor. 12 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün verdiği bilgiler ışığında Savcılığımız bu konuyu soruşturuyor.

Önceki davalardan 25 tutuklu söz konusu. Dört ayrı dava devam ediyor."