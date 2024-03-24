Yeniden Refah'tan istifa etmişti, Suat Pamukçu'nun rozetini Erdoğan taktı

24 Mart 2024 15:06 - Güncelleme : 24 Mart 2024 15:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’nde hakla kitap etti. Erdoğan, sahneye Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu ile çıktı.

Burada Pamukçu'ya rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Son dakika haberinin detayları gelecek...