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14 Nisan 2024 19:01 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 19:18

Yeniden Refah’tan Siverek itirazı: Seçimler yenilensin!

Yeniden Refah Partisi, Siverek seçimlerinin yenilenmesini talep ediyor. Partinin Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mahmut Tandoğan ve belediye başkan adayı Hasan İzol, itirazla ilgili açıklama yaptı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı

Yeniden Refah Partisi (YRP), Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan yerel seçimlerdeki sonuçlara itiraz ederek seçimlerin yenilenmesini talep etti. YRP Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mahmut Tandoğan ve belediye başkan adayı Hasan İzol, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) olağanüstü itirazda bulundu.

“MADDİ HATALAR” OLDUĞUNU SAVUNDU

Tandoğan, 31 Mart'ta yapılan seçimlerde AK Parti adayının 64 oy farkla kazandığını, ancak sandık sonuçları ve ilçe birleştirme tutanaklarında maddi hatalar bulunduğunu savundu. YRP'nin 72 oyunun ilçe birleştirme tutanağına "sıfır" olarak yazıldığını ve bir seçmenin de üç sandıkla ilgili itirazda bulunduğunu aktardı.

Yeniden Refah’tan Siverek itirazı: Seçimler yenilensin! - 1. Resim

Tandoğan, bu hataların seçim sonuçlarını etkilemiş olabileceğini ve seçmenin iradesinin tam olarak yansımamış olabileceğini savunarak seçimlerin yenilenmesini talep etti.

“AK PARTİ’NİN OYLARI ARTIYOR”

Tandoğan, ilçe seçim kurulunun da 3 sandığın tekrar sayılmasına karar verdiğini belirterek, "Sayım neticesinde nasıl oluyorsa AK Parti'nin oyları 3 sandıkta da artıyor, Yeniden Refah Partisinin oyları ise azalıyor." dedi.

İzol ise yeniden sayım işlemi öncesi oy torbalarında değişiklik yapıldığını iddia ederek, "Kısıtlı seçmenlerin oy kullandığını tespit ettik. Bu durum tek başına seçim yenileme sebebidir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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