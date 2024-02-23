Yerel seçimler için yapılan İstanbul anket sonuçları! AK Parti ve CHP'de kıran kırana rekabet
Yerel seçimler için yapılan anketler ortaya çıkmaya başladı. Özellikle merak edilen İstanbul yerel seçim anket sonuçlarındaki AK Parti ve CHP rakamları oldu. İşte 2024 yerel seçimler için anket sonuçları...
Tüm Türkiye 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimler kapsamında sandık başına gidecek. Hem belediye hem de muhtar seçimlerinin olacağı yerel seçimde İstanbul anket sonuçları merak edildi. Yerel seçim için yapılan anket firmalarından AREDA, GENAR, ASAL ve OPTİMAR radara alındı. Adeta günlük veri olarak çalışan anket firmaları kıyasıya rekabeti gözler önüne serdi. En çok merak edilen şehir ise İstanbul oldu. 2019 yılında uzun yıllardan sonra İstanbul AK Parti'den sonra CHP'ye geçti.5 yıllık yönetim sonucunda ise İstanbul'da yeni bir devrim yaşanıp yaşanmayacağı merak edildi. İşte anket firmalarının yerel seçim için yaptıkları anketler...
YEREL SEÇİMLER İÇİN YAPILAN İSTANBUL ANKET SONUÇLARI
2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra vatandaşlar 2024 yerel seçimler için de sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi gözler yeniden AREDA, GENAR, ASAL ve OPTİMAR firmalarına çevrildi. Firmalardaki rekabet sonuçları ise şaşırttı. ASAL ve OPTİMAR firmalarında CHP önde giderken GENAR ve AREDA'da AK Parti lider devam ediyor. Aradaki minimal fark ise dengelerin her an değişeceğini kanıtladı.
Sonuçlar arasındaki farklar daha önce de söz konusu olmuştu. Firmaların rekabeti kızıştıran sonuçları hakkında ise vatandaşlar sıklıkla arama yapıyor. Bu minvalde yerel seçimler için yapılan anket sonuçlarında;
AREDA 11 Ocak 2024 tarihinde
AK Parti yüzde 46
CHP yüzde 41
DEM Parti yüzde 2
OPTİMAR 1 Şubat 2024 tarihinde
AK Parti yüzde 37
CHP yüzde 39
Karasız yüzde 5
GENAR 16 Ocak 2024
AK Parti yüzde 45
CHP yüzde 41
DEM Parti yüzde 2
ASAL 12 Ocak 2024
AK Parti yüzde 32
CHP yüzde 36
DEM Parti yüzde 4