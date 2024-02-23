Yerel seçimler için yapılan İstanbul anket sonuçları! AK Parti ve CHP'de kıran kırana rekabet

23 Şubat 2024 09:11 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 10:09

Tüm Türkiye 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimler kapsamında sandık başına gidecek. Hem belediye hem de muhtar seçimlerinin olacağı yerel seçimde İstanbul anket sonuçları merak edildi. Yerel seçim için yapılan anket firmalarından AREDA, GENAR, ASAL ve OPTİMAR radara alındı. Adeta günlük veri olarak çalışan anket firmaları kıyasıya rekabeti gözler önüne serdi. En çok merak edilen şehir ise İstanbul oldu. 2019 yılında uzun yıllardan sonra İstanbul AK Parti'den sonra CHP'ye geçti.5 yıllık yönetim sonucunda ise İstanbul'da yeni bir devrim yaşanıp yaşanmayacağı merak edildi. İşte anket firmalarının yerel seçim için yaptıkları anketler...

YEREL SEÇİMLER İÇİN YAPILAN İSTANBUL ANKET SONUÇLARI

2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra vatandaşlar 2024 yerel seçimler için de sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi gözler yeniden AREDA, GENAR, ASAL ve OPTİMAR firmalarına çevrildi. Firmalardaki rekabet sonuçları ise şaşırttı. ASAL ve OPTİMAR firmalarında CHP önde giderken GENAR ve AREDA'da AK Parti lider devam ediyor. Aradaki minimal fark ise dengelerin her an değişeceğini kanıtladı.

Sonuçlar arasındaki farklar daha önce de söz konusu olmuştu. Firmaların rekabeti kızıştıran sonuçları hakkında ise vatandaşlar sıklıkla arama yapıyor. Bu minvalde yerel seçimler için yapılan anket sonuçlarında;

AREDA 11 Ocak 2024 tarihinde

AK Parti yüzde 46

CHP yüzde 41

DEM Parti yüzde 2

OPTİMAR 1 Şubat 2024 tarihinde

AK Parti yüzde 37

CHP yüzde 39

Karasız yüzde 5

GENAR 16 Ocak 2024

AK Parti yüzde 45

CHP yüzde 41

DEM Parti yüzde 2

ASAL 12 Ocak 2024

AK Parti yüzde 32

CHP yüzde 36

DEM Parti yüzde 4