YRP lideri Fatih Erbakan'dan CHP ve İmamoğlu'na sert sözler: CHP zihniyetinden hayır gelmez

24 Mart 2024 18:29 - Güncelleme : 24 Mart 2024 18:46

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. 31 Mart'ta hem İstanbul'da hem de tüm Türkiye'de sandıkları patlatacaklarını söyleyen Erbakan, "Yeni bir dönemi, Milli Görüş'ün şahlanış dönemini başlatacağız. Ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacağız" dedi.

500 bin üye hedefini aştıklarını söyleyen Erbakan, "260 binden 500 bine ulaşmak yüzde 100'e yakın artış demektir. Kısa sürede bu hızla büyüyen başka bir siyasi parti yoktur. Yeniden Refah Partisi, Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisidir. Şimdi hep birlikte inşallah seçime kadar bunu 550 bin yapacağız, seçimden sonra da birkaç ay içerisinde 1 milyona ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYECİLİK ADINA NE YAPTIN?"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP yönetimi de eleştiren Erbakan, İBB'nin borç batağında olduğunu söyledi. İstanbul'da son 5 yılda yapılanların ortada olduğunu söyleyen Erbakan, "CHP zihniyetinden bu ülkeye, bu millete hayır gelmeyeceğini hep söylüyoruz. 5 seneden beri belediyecilik adına ne yaptın? Verilen sözler unutuldu, projeler yarım kaldı, belediye boğazına kadar borca ve faize batırıldı. Bugün dünyanın en yüksek faiziyle dolar borçlanan kurumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yüzde 11-12 faizle dolar borçlanıyorlar. 'İstanbul'da ulaşım sembolik ücretlere inecek' dediler ama geldiklerinden beri ulaşıma yapmadıkları zam kalmadığı gibi sorunu da çözemediler. Kentsel dönüşümü beceremediler" diye konuştu.