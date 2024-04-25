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25 Nisan 2024 17:55 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 17:55

YRP'de deprem! Seçimi kazanan belediye başkanı istifa etti 

Yerel seçimlere Yeniden Refah Partisi'den Konya-Doğanhisar adayı olarak giren ve yüzde 47.29 oyla kazanan Ali Öztoklu partisinden istifa etti. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
YRP&#039;de deprem! Seçimi kazanan belediye başkanı istifa etti 

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'e Konya'nın Doğanhisar ilçesinden giren Ali Öztoklu, partisinden istifa ettiğini duyurdu. 

Bağımsız belediye başkanı olarak yoluna devam etme kararı aldığını söyleyen Öztoklu, "Bu kararı almamın en önemli sebebi ise Doğanhisar'ımızın kalkınması ve refahı için çıktığım bu yolda, bağımsız bir belediye başkanı olarak daha etkili ve geniş kapsamlı projeleri hayata geçirebileceğime inanıyor olmamdır. Bu sebeple Yeniden Refah Partisinden istifa ettiğimi ve yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğimi siz değerli hemşehrilerime ve kamuoyuna saygılarımla arz ediyor, destek ve dualarınızı bekliyorum." dedi. 

YRP'de deprem! Seçimi kazanan belediye başkanı istifa etti  - 1. Resim

MHP'Lİ ADAYLA YARIŞMIŞTI! 

Yerel seçimlerde Konya’nın Doğanhisar ilçesinde Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan Adayı Savaş Özdemir ile Yeniden Refah Partisi adayı Ali Öztoklu arasında kıyasıya mücadele geçmiş ve seçimin galibi 190 oy farkıyla Ali Öztoklu olmuştu.

Kaynak: TGRT Haber
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