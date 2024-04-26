YRP'den emekli maaşı çağrısı: En düşük asgari ücret kadar olsun 

26 Nisan 2024 22:23 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 22:24

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti merkezindeki bir toplantıda sokak hayvanlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başıboş köpek sorununa değinen Kılıç, "Başıboş sokak köpekleri meselesi Türkiye’nin çok önemli bir sokak meselesidir. Bu konu dramatik ve tramvatik boyut kazanmış bulunmaktadır. Sokaklarda kimler tarafından küpelendiği belli olmayan başıboş hayvanlar, kim olduğu bilinmeyenler tarafından beslenmektedir.

"SAYILARI 16 MİLYONU BULDU"

Kısırlaşma yapılmamaktadır. Türkiye genelinde başıboş hayvan popülasyonu 16 milyon olarak tahmin edilmektedir" dedi.

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

Kılıç, son günlerde gündeme gelen yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin ise, "Türkiye’nin gündeminde bir Anayasa değişikliği teklifi var. Henüz TBMM Başkanlığı’na görüşülsün diye iletilmiş bir metin olmadığından dolayı detaylarına giremiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetimini kolaylaştıracak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttıracak, hükümetin sorunun çözümünün önünde engel dediği problemlerin ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacak bir maddeler bütünü gelirse Yeniden Refah Partisi hukuk kurullarında ve yönetim organlarında değerlendirmesini yapacak ve gerek gördüğü çerçeve ve zeminde Anayasa’ya destek verme ya da vermeme şeklinde ortaya koyacaktır" dedi.

EMEKLİ MAAŞI ÇAĞRISI

Emeklinin cebine giren en düşük emekli aylığı ile geçinmesinin zor olduğunu belirten Kılıç, "Yeniden Refah Partisi olarak en düşük emekli aylığının asgari ücret ile eş değer bir düzeye çıkarılması ile ilgili talebimizi bir kere daha dile getiriyoruz. Bayram ikramiyesinin de emeklimizin de kurban kesebileceği bir rakama yükseltilmesini hükümetimizden talep ediyoruz. Bayram hepimizin bayramıdır. Emeklilerimizin de bu bayram sevincini yaşamasında büyük bir toplumsal yarar vardır" diye konuştu.