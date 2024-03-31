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31 Mart 2024 16:26 - Güncelleme : 31 Mart 2024 19:22

YSK Başkanı Ahmet Yener duyurdu: Yayın yasağı kaldırıldı

Son dakika haberi... Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçimlerin sorunsuz tamamlandığını belirtti. Yener, yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: TGRT Haber

Türkiye genelinde 61 milyonu aşkın seçmen yerel seçimler için sandık başına gitti. Yurt genelinde sandıkların kapanmasıyla oy sayım işlemine geçildi.

"SEÇİMLER SORUNSUZ TAMAMLANDI"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, sandıkların kapanmasıyla birlikte kamaraların karşısına geçti. Yener, "Oy verme süreci bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır. Oy sayım döküm işlemlerine başlandı" diye konuştu.

YSK Başkanı Ahmet Yener'den yayın yasağına ilişkin açıklama - 1. Resim

SEÇİM YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Saat 19.18'de kameraların karşısına geçen Yener, "Yasağı delen kanallar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Şu andan itibaren yayın yasağı kalkmıştır" dedi.

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Kaynak: TGRT Haber
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