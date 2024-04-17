YSK Başkanı'ndan 'Hatay' açıklaması

17 Nisan 2024 12:06 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 12:09

Son dakika! CHP lideri Özgür Özel: Bize oy verenleri pişman etmeyeceğiz

Son dakika! CHP lideri Özgür Özel: Bize oy verenleri pişman etmeyeceğiz

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, CHP ve İYİ Parti'nin Hatay ve Ordu'daki yerel seçimlere ilişkin itirazlarının bugün kurul toplantısında görüşüleceğini bildirdi.

Yener, YSK'ye girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



CHP'nin Hatay, İYİ Parti'nin ise Ordu seçimleri için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle yaptığı itiraz başvurularının kurulda görüşülüp görüşülmeyeceğine ilişkin soruya Yener, "Bugün büyük ihtimalle görüşürüz." yanıtını verdi.

"HATAY BİZİM KİŞİSEL, MİLLİ MESELEMİZDİR"

CHP grubu yerel seçimden sonra ilk grup toplantısını dün gerçekleştirmişti. Grup toplantısında Hatay konusuna değinen Özgür Özel, Hatay'daki seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini hatırlatarak "Hatay halkının tercihine sahip çıkmaya devam edeceğimizin altını kalın çizgilerle çiziyorum. Hatay bizim kişisel, milli meselemizdir" ifadelerini kullanmıştı.