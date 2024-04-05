İtiraz reddedildi! CHP'nin kazandığı ilçede seçim yenilenecek

05 Nisan 2024 14:25 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 14:57

31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı CHP’li aday Deniz Yağan'ın önde bitirdiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimler yeniden yapılacak.

MHP'nin mühürsüz oy pusulaları olduğu gerekçesiyle seçimin iptal edilmesi yönündeki başvurusu kabul edilmiş, İlçe Seçim Kurulu seçmenlerin 2 Haziran'da yeniden sandığa gitmesine karar vermişti.

CHP'den de seçimlerinin 2 Haziran'da yeniden yapılmasına karar veren İlçe Seçim Kurulu'nun kararına itiraz geldi.

SEÇİM KURULU CHP'NİN İTİRAZINI REDDETTİ

Ancak CHP'nin itiraz başvurusu, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi. CHP’li yetkililerin itirazı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıyacağı öğrenildi.

CHP'Lİ ADAY 324 OYLA KAZANMIŞTI

CHP’li aday Deniz Yağan 5 bin 82 oyla seçimi önde bitirdi. MHP'nin adayı mevcut Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy alarak 2'nci sırada yer aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Pınarbaşı’nda gerçekleştirilen seçimin iptal edilmesine tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, “Deniz Başkanımızın açık şekilde kazanmış olduğu seçim gasp edilmek üzere. Biz buna müsaade etmeyiz. Çünkü ıslak imzalı belgeler elimizde. MHP’nin sandıktaki görevlisi imzasını atmış, İYİ Parti’nin ki atmış, diğer siyasi parti temsilcileri de imzalarını atmış. Tutanaktaki sonuçlarla oy çuvallarındaki çıkan sonuçlar birebir örtüşüyor. Tekrar sayılıyor yine bire bir örtüşüyor. Demek ki burada bir gasp yok” dedi.