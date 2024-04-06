YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı

06 Nisan 2024 16:23 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 16:43

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan hakkında gerekçeli kararını açıkladı.

''SEÇİLME YETERLİLİĞİNİ TAŞIMAKTADIR''

Açıklamada, "Diyarbakır ACM'nin 29/3/2024 tarihli karar yok hükmünde olsa da bu haliyle de henüz kesinleşmemiştir. Abdullah Zeydan'ın şeklen de olsa seçim takvimine uygun olarak süresinde ibraz edilmiş ve kabul edilmiş, kesinleşmiş bir yasaklanmış hakların geri verilmesi kararının bulunduğu için 31 Mart 2024 oy verme günü itibarıyla, seçilme yeterliliğini taşımaktadır" denildi.

Mazbatasını alan Zeydan, "Bugünden itibaren, belediye meclisimiz, kentimizin bütün dinamikleri, sivil toplum kuruluşlarıyla kentimizin bütün sorunlarına bir an önce çözüm bulma ve halkımıza hak ettiği hizmetleri sunabilmek için çalışacağız. Bütün yurttaşlarımıza hayırlı olsun." diye konuşmuştu.