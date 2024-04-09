YSK'dan CHP, DEM ve Yeniden Refah'a veto! Seçim iptali talebi reddedildi

09 Nisan 2024 15:59 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 16:30

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarına yapılan itirazları değerlendirdi. Kurul, siyasi partilerin yapmış olduğu seçim itirazlarını değerlendirmek üzere bugün saat 14.00’da toplandı. Yaklaşık 1 saat süren toplantı sonucunda siyasi 6 il 10 ilçe seçimleri için yapılan itirazlar karara bağlandı.

YSK; Ardahan, Kırklareli, Amasya, Şırnak, Bingöl ve Van illerinin yanı sıra Kütahya Emet, Yozgat Yerköy, Ankara Kızılcahamam, Şanlıurfa Siverek, Gaziantep Oğuzeli, Bitlis Güroymak, Bolu Gerede, Erzurum İspir, Adana Kozan ve Adana Sarıçam ilçeleri için yapılan itirazlarını görüştü.

3 PARTİNİN SEÇİM İPTALİ BAŞVURUSUNA RET

Kurul, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yozgat Yerköy'de seçimlerin iptal edilmesi yönündeki başvurusunu reddetti. Ayrıca CHP'nin Adana Sarıçam ilçesi, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi ve Kırklareli'nin merkez ilçesinde oyların yeniden sayılması yönündeki talebini de reddetti.

DEM Parti'nin Şırnak merkez ilçesi ile Bitlis'in Güroymak ilçesinde seçimlerin iptali başvurusunu geri çeviren YSK, aynı partinin Bingöl'ün merkez ilçesinde oyların yeniden sayılması talebini de reddetti.

Yeniden Refah Partisi'nin ise Siverek'te seçimin iptali başvurusu reddedildi.

İŞTE YSK KARARLARI

YSK'nın seçim itirazlarıyla ilgili diğer kararları şöyle...