YSK'dan Kütahya kararı! Oylar yeniden sayılacak

06 Nisan 2024 15:56 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 16:13

31 Mart 2024 yerel seçimler sonuçlanırken bazı il ve ilçelerde itirazlar sürüyor. İl Seçim Kurulu MHP’nin ve AK Parti’nin taleplerini kabul ederek 549 sandıktaki tüm geçersiz oyların sayımına kabul kararını verdi.

Kütahya'daki 31 Mart yerel seçimlerinde CHP adayı Eyüp Kahveci yüzde 29,25 oranla 40 bin 712 oyla birinci, MHP adayı Alim Işık 29,25 oranla 40 bin 110 oy ile ikinci ve AK Parti’nin adayı Kamil Saraçoğlu da yüzde 27,71 oranla 37 bin 992 oyla üçüncü olmuştu.

YENİDEN SAYILACAK

AK Parti ve MHP, geçersiz oyların yeniden sayılmasını talep etti. İl Seçim Kurulu, oyların yeniden sayılması yönünde karar verdi. CHP, İl Seçim Kurulunun vermiş olduğu karara itiraz etti. YSK bu itirazı reddetti. Böylece kentte geçersiz oylar yeniden sayılacak.