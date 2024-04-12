YSK'den 21 seçim bölgesi için son karar! Tüm itirazlar değerlendirildi 

12 Nisan 2024 18:33 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 18:36

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında siyasi partilerden gelen itirazları ele almaya devam ediyor. Bugün saat 15.00’te gerçekleştirilen ve yaklaşık iki saat süren toplantı sonrasında, kurul çeşitli partilerden gelen toplam 22 itiraz üzerine kararlarını açıkladı. YSK, 21 farklı seçim bölgesinden yapılan itirazlar neticesinde, 20 ilçe ve 1 belde ile ilgili son kararları verdi.

AK Parti'nin Van'da Bahçesaray ilçesi belediye başkanlığı, Şırnak'ta Uludere ilçesi belediye meclisi, Şırnak'ın Silopi ve Görümlü ilçeleri için oyların yeniden sayım talepleri ile Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki seçimlerin iptal edilip yenilenmesi talepleri reddedildi.

CHP tarafından yapılan itirazlar da kabul görmedi. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde belediye meclisi oylarının, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde genel oyların yeniden sayılması, Konya'nın Karapınar ilçesinde seçimin iptali, Adana'nın Kozan ilçesinde belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi ile Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde mazbatanın iptaline yönelik talepler reddedildi.

MECLİS OYLARI DA REDDEDİLDİ

CHP’nin; Tekirdağ Ergene ilçesi için belediye meclisi oylarının yeniden sayımı, Edirne Uzunköprü için oylarının yeniden sayımı, Konya Karapınar için seçim iptali, Adana Kozan için belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi, Afyonkarahisar Dazkırı için ise mazbatanın iptali itirazları reddedildi.

MHP’nin; Çankırı Eldivan ilçesi için belediye başkanlığı seçiminin iptali, Çankırı Şabanözü Belediye Başkanlığı oylarının yeniden sayımı, Çankırı Orta için il genel meclisi mazbatanın iptali ve Adana Saimbeyli için mazbatanın iptali ve seçimlerde ikinci olana mazbata verilmesi talepleri reddedildi.

İYİ Partisi’nin; Trabzon Şalpazarı için oyların yeniden sayımı, Samsun Atakum için belediye meclisi oylarının yeniden sayımı, Edirne Uzunköprü için il genel meclisi oylarının yeniden sayımı ve Afyonkarahisar Çobanlar için il genel meclisi seçim iptali talepleri reddedildi.

Yeniden Refah Partisi’nin; Erzurum Horasan ve Ardahan Göle seçimlerinde oyların yeniden sayımı, Trabzon Arsin’de de belediye meclisi oylarının yeniden sayımı talepleri reddedildi.

DEVA Partisi’nin ise Elazığ Merkez ilçesine bağlı Yurtbaşı beldesi için belediye başkanlığı ve belediye meclisi seçimlerinde oyların yeniden sayımı talepleri reddedildi.

İLK ORDU KARARINI AÇIKLAMIŞTI

YSK 21 seçim bölgesindeki kararları açıklamadan önce, İYİ Parti’nin Ordu’da seçimlerde usulsüzlük olduğu sebebiyle tam kanunsuzluk olduğunu gerekçe göstererek yaptığı itiraz da gün içinde reddetmişti.