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    • 04 Ocak 2024 19:00 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 19:00

    Yüksek yargıdaki kriz sonrası CHP'den miting kararı 

    Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber

    CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırırken tutuklu Can Atalay için miting yapma kararı aldı. Parti Meclisi sonrası kameralar karşısına geçen CHP lideri mitingin Ankara'da olacağını söyledi. 

    Yüksek yargıdaki kriz sonrası CHP&#039;den miting kararı 
    Anayasa, Chp, Miting

    CHP yüksek yargıda çıkan Can Atalay krizi sonrası harekete geçti. Ana muhalefet partisi, Yargıtay'ın kararı üzerine Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı.

    CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısının gerekçesi olarak yüksek yargıdaki krizi gösterdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Can Atalay’a ilişkin verdiği karar olduğu öne sürüldü. 

    ANKARA'DA MİTİNG 

    CHP lideri Özgür Özel, Parti Meclisi toplantısı sonrası kameralar kaşısına geçti. Özel, burada yaptığı açıklamada, "Yapılan iş varlığımızı borçlu olduğumuz rengini bayraktan alan anayasayı tartışmaya açmaktır. Anayasa'yı inkar etmek devleti ve düzeni inkar etmektir" dedi. 

    Özel 14 Ocak Pazar günü karara karşı Tandoğan Meydanı'nda miting yapacaklarını bildirirken şunları söyledi: 

    14 Ocak'ta geleceğimize sahip çıkacağımıza, emeğimize, ekmeğimize sahip çıkacağımız büyük bir miting için 14 Ocak'ta saat 13'de tüm siyasi partileri ve herkesi Tandoğan Meydanı'na mitingimize çağırıyoruz." 

    Haberler>Politika>Yüksek yargıdaki kriz sonrası CHP'den miting kararı 
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    AnayasaCHPmiting
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