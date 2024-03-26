Zafer Partisi'nde Ankara depremi! Toplu halde istifa ettiler

26 Mart 2024 18:46 - Güncelleme : 26 Mart 2024 18:46

Yerel seçimlere kısa bir süre kala Zafer Partisi'nde toplu istifa depremi yaşandı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Bilal Katar, Ankara il yönetimi, Ankara Gençlik Kolları il yönetimi, 6 ilçe belediye başkan adayı, 3 ilçe başkanı ve 25 ilçe belediye meclis üyesi adayının partilerinden ayrıldıklarını duyurdu.

Katar, göreve geldikleri günden itibaren Ankara'nın her bölgesi ve Türk Milliyetçilerinin sesi olma çabasında olduklarını belirterek, partinin kurumsal bir yapıya kavuşması yönündeki çalışmalarına rağmen yaşanan iç çekişmeler ve görüş ayrılıklarının istifa kararlarında etkili olduğunu vurguladı.

'GÖRÜŞ AYRILIĞI' MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve parti yönetimi arasındaki uyumsuzlukların da istifaları zorunlu kıldığını ifade eden Katar, partinin bireysel hegemonyalara dönüşmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Bilal Katar’ın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Ancak içinde bulunduğumuz Yerel Seçim sürecinde yaşananlar gösterdi ki; Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızın tüm iyi niyetine rağmen, Parti Genel Merkezi ve İl Başkanlığı arasında siyasete bakışımız dahil, birçok konuda oluşan görüş ayrılıklarımız, bizleri bu açıklamayı yapmaya zorladı.

Kurumsal bir yapıya bürünmesini istediğimiz partimiz, bireysel hegemonyalara dönüşmüştür. Biz kitle partisi olarak Ankara’nın her bireyini ülkenin yönetiminde söz sahibi yapmaya çalışırken Genel Merkez, İl ve İlçe Başkanlıklarını dahi pasifize ederek tüm otoriteyi kendi etrafında toplamak istemektedir. Bu bizim siyasi anlayışımıza ve yönetim tarzımıza aykırıdır.

Tıpkı Milli Mücadelede olduğu gibi her hanenin bir kahramanı olsun diye çıktığımız bu yolda, birilerinin memuru olmayı reddediyoruz. Ankara İl Başkanı olarak şahsım ve aşağıda isimleri olan dava arkadaşlarımla birlikte;

•Ankara İl Yönetimi

•Ankara Gençlik Kolları İl Yönetimi

•6 İlçe Belediye Başkan Adayı (Keçiören, Altındağ, Etimesgut, Yenimahalle, Beypazarı, Şereflikoçhisar) •3 İlçe Başkanı ve Yönetimi (Keçiören, Beypazarı, Altındağ)

•25 İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı ile birlikte; Tüm bu açıklamalarımız doğrultusunda özveriyle yürüttüğümüz Zafer Partisindeki görevlerimizden istifa ediyoruz.