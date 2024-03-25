Zeydan Karalar'ın ülkücüleri hedef alan sözlerine MHP'den sert tepki: Türk milleti size layığınızı verecektir
CHP'nin Adana'da aday gösterdiği Zeydan Karalar, ülkücüleri hedef alan sözlerine MHP'den tepki geldi. MHP Genel Sekreteri Büyükataman, yerel seçimlere işaret işaret edip, "31 Mart’ta Türk milleti size layığınızı verecektir" ifadelerini kullandı.
Yerel seçimlere 1 haftadan az bir süre kaldı. Milyonlarca kişinin sandık başına gidip oyunu kullanacağı yerel seçimler yaklaştıkça siyaset ortamı da iyice gerildi.
Adana'da miting düzenleyen CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, konuşmasında ülkücülere yönelik "Vallahi kusura bakma sevgili kardeşim, taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz" ifadelerini kullandı.
CHP'li Karalar bu sözlerinin hemen ardından cümlelerinin yayınlanmamasını istedi ve "Kesin arkadaşlar, yayınlamayın" dedi. Karalar'ın ülkücülere yönelik sözlerine MHP'den tepki gecikmedi.
"TÜRK MİLLET SİZE LAYIĞINIZI VERECEKTİR"
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı açıklamada; "Karalar'ın ülkücü nefreti dışa vurmuş" dedi.
Karalar'ın CHP-DEM birlikteliğinden rahatsızlık duymadığına dikkati çeken Büyükataman "Siz ancak Kandil’den talimat alan terör aparatlarının kardeşi olmaya layık olabilirsiniz. 31 Mart’ta Türk milleti size layığınızı verecektir" ifadelerini kullandı.