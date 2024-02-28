Asırların en etkili ve eski tedavisi 'Hacamat'! Tek seferde vücuttaki tüm kirli kanı atıyor

28 Şubat 2024 16:37 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 16:44

Geçtiğimiz günlerde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Prof. Dr. Lale Altan İnceoğlu, hacamat hakkında yaptığı açıklama ile kızdırdı. Hacamatı dinsel bir ayin olduğunu iddia eden İnceoğlu, bilimsel olarak kanıtlanmış tedavisini kabul etmedi. Ancak bilimsel araştırmalarda ve asırlardır yapılan hacamat aslında İslam dininde çok büyük bir öneme sahip.

ASIRLARIN EN ETKİLİ VE ESKİ TEDAVİSİ 'HACAMAT'!

Peygamber Efendimiz (sav) Hadis-i Şerifinde de hacamatı övmüş ve tavsiye etmiştir. Bir Hadis-i Şerifinde ise "Hazret-i Cebrail, hacamatı o kadar tavsiye etti ki mutlaka lüzumlu zannettim" sözüyle Peygamber Efendimiz (sav) hacamatın önemini buyurmuştur. Sadece İslam dini açısından değil. Kullanımı Milattan öncesine dayanan hacamat vücuttaki kirli kanı daha hızlı atar. Hollywood yıldızlarından en dikkat çeken isim olan Dwayne Johnson ve David-Victoria Beckham çifti oldu. Düzenli olarak hacamat olan bu isimler faydalarını kişisel hesaplarında da paylaştı.

TEK SEFERDE VÜCUTTAKİ TÜM KİRLİ KANI ATIYOR!

Türkiye Hastanesi Sağlıklı Yaşam Merkezi'nden Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uzmanı Dr. Muhammad Keliç hacamatın faydaları ve kimlerin nasıl yaptırması gerektiğinin altını çizen bir açıklamaya imza attı.

Keliç öncelikle "cilt üzerindeki belirli noktalara vakum uygulayarak kanı temizleme işlemidir. Bu işlem vücudunuzun toksinlerden arınmasına yardımcı olur, kan dolaşımını artırır ve birçok sağlık faydası sağlar. Kan değerleri normal sınırlarda olan her birey hacamat işlemi yaptırabilir" sözleriyle hacamatın ne olduğunu açıkladı.

HACAMAT ÖNCESİ NE YAPILMALI?

Öte yandan Keliç, hacamat öncesi kişinin mutlaka bir sağlık uzmanına danışmasını tavsiye etti. Aksi halde ciddi bir sorun olabileceğinin altını çizdi. Aslında aynı uyarıyı Peygamber Efendimiz (sav) de Hadis-i Şeriflerinde yapmıştır. Hacamat olan kişi kadın ise aylık dönemine denk gelmemesi gerekiyor. Ve işlem öncesi mutlaka kişinin aç olması lazım. 12 saat önce herhangi bir hayvansal gıdanın geçtiği et, balık, sakatat, kümes hayvanları, süt ve süt ürünleri, yumurta gibi besinler tüketilmemeli. Aynı şekilde 12 saat önce kan akışkanlığını ve pıhtılaşmasını bozacak ilaçlar (Aspirin gibi ilaçlar gibi ) alınmaması gerekir. Hacamat yapılacak cilt yüzeyinizde mutlaka temiz olmalı.

HACAMAT VE SONRASI NELER YAPILMALI?

Çok sık baş ağrısı çekenler ve enfeksiyon yaşayan kişilerin özellikle yapılması tavsiye edilir. Çünkü belli noktalarda biriken kirli kan vücuttan atılır. Bu da sağlıklı kanın vücuttaki hakimiyetini artırır. Yetişkinler dahil, çocuk ve gebelerin bile yaptırmadan uzmanlara danışılması lazım. Cilt altı akne ve bakterisi çok olanlar, kansızlık sorunu yaşayanlar, depresyon ve gergin ruh hallerini sıklıkla yaşayan kişilerde görülür. Hacamat sonrası su tüketimi artırılmalı. İşlemden 24 saat sonrası spor yapılmalı. 3 gün boyunca hayvansal gıdalardan uzak durulmalı. Yara yerleri kantaron ve zeytinyağı ile temizlenmeli. İşlem sonrası en az 2 saat yemek yenilmemeli.