Bakan Koca ve Prof. Dr. Ateş Kara salgın için uyardı: Acillerde 3 virüs alarmı!

16 Ocak 2024 10:00 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 11:11

Kış, üst solunum yolu enfeksiyonlarının (ÜSYE) en sık görüldüğü mevsim. Bu dönemde, RSV virüsü, influenza ve koronavirüs gibi virüsler, soğuk algınlığı, grip, bronşit ve zatürre gibi enfeksiyonlara neden oluyor. Yetkililer virüs için uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşanan salgınla ilgili sosyal medya hesabından Prof. Dr. Ateş Kara'nın uyarılarını paylaştı. Prof. Dr. Ateş Kara, üst solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşıcı olduğunu belirterek, hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Hastalık belirtisi gösterenlerin maske takması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Ateş Kara, "ÜSYE belirtileri gösteren kişiler, toplum içinde maske takarak diğer insanlara bulaşmayı önlemeye yardımcı olabilirler" dedi.

Prof. Dr. Ateş Kara'nın uyarılarına ek olarak, yayılımı önlemek için alınabilecek diğer önlemleri sıraladı:

Ellerinizi sık sık yıkayın.

Hasta kişilerle yakın temastan kaçının.

Hasta olduğunuzda, başkalarıyla temastan kaçının.

Hasta olduğunuzda, maske takın.

Bol sıvı tüketin.

İyi beslenin.

Belirtiler hafifse, evde tedavi edilebilir. Ancak, belirtiler şiddetliyse veya ateş 38 derecenin üzerine çıkarsa, doktora başvurulması gerekir. ÜSYE'leri önlemek için alınabilecek önlemleri uygulayarak, bu enfeksiyonların yayılmasını azaltabilir ve sağlığınızı koruyabilirsiniz.

3 VİRÜSE DİKKAT

Prof Kara şu uyarılarda bulundu:

“Bu son aylarda çevremizde çok sayıda hasta, hastane başvurularında da artış olduğunu, çocuklarda hastalıkların nispeten fazla görüldüğünü biliyoruz. Söz konusu tabloda üç ana faktör etkilidir. Bu faktörlerden biri, solunum yollarını saran bir virüs olan RSV virüsüdür. Diğeri, İnfluenza yani griptir. Bir diğeri ise koronavirüstür. Koronavirüs, daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla seyretse de risk gruplarında yol açabileceği tablolar sebebiyle hafife alınmamalı.

“GRİP AŞISI ÖNEMLİ SİLAH”

Enfeksiyon hastalıklarına karşı ellerimizi sık yıkamalıyız. Özellikle kalabalık ortamlarda, dış mekânlarda mikroorganizmalarla temas söz konusu olabileceği için, elimizle ağız, burun ve gözlerimize dokunmaktan kaçınmalıyız. Bu dönemde, boğaz ağrısı, hafif burun akıntısı, hafif hapşırık veya öksürük gibi şikâyetleri olanların maske takarak muhtemel bir enfeksiyonu başkalarına bulaştırma sorumluluğunu almaması gerekir. Grip aşısı ise bir başka silahımız olabilir.”