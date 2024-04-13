Bayramda şeker tüketiminin dozunu kaçıranlar dikkat

13 Nisan 2024 16:50 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 16:51

Ramazan ayı boyunca oruç tutanlar bayram sevincini yaşarken tatlı tüketiminin dozunu kaçırabiliyor. Bayramda aşırı şeker tüketimi diş sağlığını olumsuz etkilememesi için alınabilecek bazı önlemler kurtarıcı olabilir.

Verilen ikramları geri çeviremeyip tatlı tüketimini abarttığınızda diş fırçalama imkanınız yoksa ağzınızı sütle çalkalamanız dişleriniz için faydalı olacaktır.

Doktor Sonay Öztan Gökhan, özellikle bayramda fazla tüketilen şeker ve tatlıların diş sağlığına verdiği zararlara değinerek “Bayramda tatlı ve şekerli karbonhidratlı yiyecek tüketimi arttığından, dikkat edilmediği takdirde bu durum ciddi ağız ve diş sağlığı sorunlarına sebep olabilir ve beraberinde vücudumuzun genel sağlığı için de olumsuz etkiler olabilir. Özellikle şeker ve benzeri tatlı yiyecekler yenildikten sonra diş fırçalama imkanı olmadığında bol su ya da sütle ağzın çalkalanması veya şekersiz sakız çiğnenmelidir." dedi.