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08 Nisan 2024 10:44 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 10:52

Bayramın birinci gününde bağırsakları bekleyen sürpriz! İlk gün kahvaltıda kahve içmeyin

Ramazan ayından sonraki ilk gün olan bayramda yapılacak ilk kahvaltıda tüketilen besinler hakkında uzmanlardan net uyarı geldi. Bağırsakların bayram da şoka girdiğini ifade eden uzmanların birde kahve tiryakilerine kötü haber verdi.

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Bayramın birinci gününde bağırsakları bekleyen sürpriz! İlk gün kahvaltıda kahve içmeyin

Bir ay boyunca oruç nedeniyle gündüz vakitlerinde besin almayan bağırsaklarda bazı alışkanlıklar değişti. Bu yüzden bayramın ilk günü besin tüketimine dikkat edilmesi lazım. Bağırsaklarda sistem hızlı değişmediğinden en hafif besinlerle bayram kahvaltısı yapılmadı. Aksi halde bağırsakları bekleyen en büyük sürpriz hazımsızlık, kramp ve şişkinlik gibi sorunlara yol açabilir. Bağırsakların sağlıklı çalışması ve oruç alışkanlığını bırakması için bayram kahvaltısında mutlaka olması gereken besinlerin listesini uzmanlar sıraladı.

BAYRAM SABAHI TÜKETİLMESİ GEREKEN BESİNLER 

Bayram sabahı kahvaltı sofranızda mutlaka yoğurt olması gerekir. Çünkü yoğurt hem mideyi hem de bağırsakları rahatlatır. Bunun yanı sıra bağırsakların çalışması için ekşi mayalı, glutensiz ya da tam buğdaylı ekmek tüketilebilir.

Bayramın birinci gününde bağırsakları bekleyen sürpriz! İlk kahvaltıda kahve içmeyin - 1. Resim

Katı beslenme bağırsakların daha hızlı çalışmasını destekler. Ayrıca; zeytin incir ve ceviz gibi besinler sayesinde vücudun ihtiyacı olan vitaminleri karşılamış olur. İlk bayram sabahında çay ve kahveden kaçınılması lazım. 

Bayramın birinci gününde bağırsakları bekleyen sürpriz! İlk kahvaltıda kahve içmeyin - 2. Resim

İLK KAHVALTIDA KAHVE İÇMEYİN

Kafein yüklü olan çay ve kahve mide ve bağırsakların zarlarını inceltir. İncelen bu zarlar öğütülmesini azaltır. Sağlıklı öğütülmeyen besinler atığa neden olur.

Bayramın birinci gününde bağırsakları bekleyen sürpriz! İlk kahvaltıda kahve içmeyin - 3. Resim

Vücutta artan atık miktarı da ramazan sonrası ağırlığa yorgunluğa ve baş ağrısına yol açar. Bu yüzden ilk kahvaltıda kahve ya da çay yerine meyve suyu ayran tarzı içecekleri tercih edebilirsiniz.

Bayramın birinci gününde bağırsakları bekleyen sürpriz! İlk kahvaltıda kahve içmeyin - 4. Resim

Kahve ve çayın tüketileceği en doğru zaman ise kahvaltıdan yaklaşık 4 saat sonradır. Sindirim sistemi 4 saat içinde sıvı içeceğe maruz kalmadığında daha sağlıklı çalışır. Ayrıca bayram sabahı, çok yemek tüketmeyin. Azar azar beslenmeniz faydalı olacaktır. 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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